Protestniki na Triglav prinesli protestniško kolo in pozvali k predčasnim volitvam

Protestnice in protestniki so vrh Triglava osvojili danes okoli 15. ure. Protestna ljudska skupščina že 70. teden zapored izvaja petkove protestne akcije. Ta petek so jo izvedli tudi na najvišjem slovenskem vrhu in tako simbolično izrazili "nezadovoljstvo nad trenutno politično situacijo, opozorili na katastrofalne neuspehe in zlorabe trenutne vlade," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, je "Triglav simbol celotne družbe v Sloveniji in zgodovinsko gledano tudi pomemben simbol upora. Pripada ljudem in ne politiki. Zlorabe narave in gora ter državnih simbolov za politikantstvo ne bomo dovolili. Tako kot oblast tudi Triglav pripada ljudstvu in ne politikom!" Protestnice in protestniki so danes izvedli protestno akcijo na najvišjem slovenskem vrhu Triglavu, kjer so izrazili svoje nezadovoljstvo. Kot so sporočili, so predali zahtevo za takojšnje predčasne volitve, ki lahko po njihovem mnenju "edine zaustavijo uničevanje pravne države in razgradnjo parlamentarne demokracije v Sloveniji."

Kot so dodali, so odločeni, da se bodo še naprej z "vsemi sredstvi in vsepovsod borili za demokracijo, svobodo in vladavino prava." Vladi so očitali, "da ni prevzela odgovornosti glede Zakona o vodi, da je v Sloveniji zaradi nezaupanja v vlado najnižje zaupanje v cepljenje v EU in da nekaj dni pred začetkom šole še vedno ni jasno, kako bo potekalo kakovostno izobraževanje mladih in kako se bo pri tem preprečevalo okužbe." Dodali so, da je vlada v poletnih mesecih še vedno nadaljevala z napadi na medije. Kot so še zapisali, bodo protestirali tudi pred stavbo DZ.