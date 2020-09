20. protest posvetili tudi žvižgačem

Protestniki vseh starosti so se s kolesi odpravili na "klasično" traso Slovenska-Aškerčeva-Prešernova in Cankarjeva, protest pa zaključili pred parlamentom, kjer so pripravili poseben program. Množico, mnogi so imeli zaščitne maske, je ves čas spremljala policija. Protestniki so se med pohodom ustavili pred stavbo parlamenta in s Trga republike skandirali gesla "policija - represija".

Protest posvetili tudi "opogumljanju žvižgačev"

V govorih na Trgu republike, ki so ga protestniki spet napolnili, so znova glasno zahtevali odstop celotne vlade in koalicijskih poslancev. Kritike so letele na pritiske na policijo, pa tudi na račun ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec in nepravilnosti, ki se ji očitajo. "Pivčeva je odletela, Pivčeva je gotova! DeSUS se je končno zbudil," je ocenil govorec Jaša Jenull.

"Vsako uro te vlade se pridela 150.000 evrov primanjkljaja. Medtem ko se je za vojsko namenilo 780 milijonov evrov,"je opozoril Jenull. Glasne žvižge je sprožil, ko je izpostavil predloge medijskih novel."Že 20 petkov smo na ulicah, pa vlada še ni odstopila. A je to sploh še smiselno početje?! Je! Ker smo glas upora," je poudaril Jenull. "Opozarjamo, da se je starostnike hotelo trpati v kontejnerje, opozarjamo na poskuse uničevanje narave, že 20 petkov branimo svobodo medijev. Zakon o RTVS ne bo sprejet, tega ne bomo dopustili. Cela Slovenija je združena v tem boju," je še dodal Jenull.

"Ta hiša iz kart se že maje in prej ali slej bo padla," je še dejal množici, ki je nazaj vzklikala in ga spodbujala. Nekateri protestniki nosijo tudi transparente z različnimi gesli, znova tudi z napisi "Smrt janšizmu." Svoboda vsem. Preden so zapustili Trg republike, so protestniki ob skandiranju gesla "Vlada pada" plakate položili pred stavbo parlamenta, pred policijski kordon.

Nekaj protestnikov je že popoldne pred vhodom v stavbo Finančne uprave RS (Furs) delilo piščalke in letake, na katerih so priporočila za žvižgače, ki bi želeli opozoriti na nepravilnosti, s katerimi se srečajo pri delu. Pridružil se jim je tudi izpostavljeni uslužbenec Zavoda za blagovne rezerveIvan Gale. "Slovenija je majhna in vse se razve. Kaj pa, če bi se dalo zažvižgati povsem varno in anonimno in pri tem ne tvegati vsega, kar imaš. Misliš, da še ni prepozno za pošten svet? Postani žvižgač, uporabi portal zvizgac.si za varno in anonimno posredovanje vseh informacij v javnem interesu,"so zaposlenim svetovali protestniki.

Tožilstvo odločilo, da nošenje parole "Smrt janšizmu" ni kaznivo dejanje

Ta teden je protestnikom še dodaten zagon dala odločitev tožilstva, da nošenje parole "Smrt janšizmu" ni kaznivo dejanje. S tem so zavrgli kazensko ovadbo policije proti več osumljencem, ki so maja na več shodih nosili transparente s tem geslom.

Odločitev tožilstva je manjši udarec tudi za premierja, saj je policija predkazenski postopek začela prav na podlagi njegove prijave. Janez Janša je namreč ocenil, da gre pri tem za organizirano grožnjo s smrtjo njemu osebno in volivcem SDS, s čimer pa se tožilstvo ni strinjalo.

Teden prej je svoje mnenje izrazil tudi varuh človekovih pravic, ko je dejal, da se ne strinja s pretiranimi ukrepi policije. Tudi to je protestnike še dodatno spodbudilo.