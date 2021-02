Protestniki ob razpravi o nezaupnici jasni: 'Rešimo se Janše'

Protestniki so ob 17. uri pred poslopje parlamenta prišli s transparenti in izdelanimi lutkami slovenskih poslancev, s čimer so sporočali, da vse niti v rokah drži predsednik vlade. Zahtevali so konec trenutne vlade in sporočali: "Stop fašizmu. Rešimo se Janše. Bolje je z modrim jokati, kakor z norcem peti."

Iz t. i. protestne ljudske skupščine s poročajo, da imajo poslanci danes zadnjo priložnost, da "obrnejo ta grozljivi trend in naredijo edino in najbolj konstruktivno stvar, ki jo lahko" . Se pravi to, da glasujejo za konstruktivno nezaupnico vladi. S protestnim shodom poslancem postavljajo vprašanje, kaj bodo storili in jim dajo vedeti, da je odgovornost na njihovi strani. Želijo, da se ljudem povrne zaupanje v demokracijo.

"Predvsem pa je to čas, ko se morajo poslanke in poslanci SMC in DESUS zavedati, da z nadaljevanjem podpore Janezu Janši delajo v nasprotju z voljo lastnih volivk in volivcev, ki so jim leta 2018 zaupali. Na zadnjih volitvah prebivalstvo namreč ni izbralo vlade Janeza Janše. SMC in DeSUS sta volivkam in volivcem obljubila, da z njim ne bosta šla v koalicijo."

Sedaj pa smo v Sloveniji že skoraj eno leto priča vsem posledicam, ki jih vlada Janeza Janše prinaša družbi, dodajajo."Boste dopustili, da Slovenija še naprej drvi v totalitarizem, da ljudje dobesedno umirajo zaradi nesposobnosti vaše vlade, da se uničuje demokracija in vladavina prava, da se izkoreninja svobodo medijev, da se ustrahuje vse drugače misleče?"Sporočili so, da jim je bilo dovolj, da se ne bodo pustili ustrahovati, poslance so opozorili še na to, da jih opazujejo in da si bodo njihove odločitve tudi zapomnili.

Manjši incident s policisti

Prišlo je tudi do manjši incidenta, ko so policisti eni od protestnic vzeli megafon. To je nekatere protestnike dodatno razburilo in so policistom sledili do njihovih vozil. Policisti so sicer udeležence opozarjali, da gre za neprijavljen shod in naj upoštevajo njihova navodila.

Popisovanja udeležencev zaradi kršenja protikoronskih ukrepov oz. prepovedi zbiranja nad 10 oseb ob začetku protesta ni bilo opaziti, so pa policisti protestnike popisali ob koncu protesta. Ena izmed protestnic dokumentov ni želela pokazati, zato so jo policisti odvedli.