Protestniki od varuha človekovih pravic pričakujejo preiskavo zakonitosti

Predstavniki protestnikov so ob 14. uri varuhu človekovih pravic predali zahtevo za preiskavo zakonitosti in sorazmerne uporabe pooblastil policije na petkovem protestu, 9. oktobra, ter za nadzorovanje delovanja policije na prihodnjih petkovih protestih.

Predstavnik protestnega gibanja Jaša Jenull je po predaji zahteve v izjavi za medije dejal, da protestniki zaznavajo več grobih kršitev ustave in človekovih pravic v delovanju vlade in policije, predvsem nesorazmernost in nezakonitost Odloka o začasni splošni omejitvi , politično zlorabo pooblastil in trenutne zdravstvene situacije za preprečitev svobode izražanja ter politično motivirano policijsko represijo nad protestniki.

"Protestnice in protestniki zahtevamo urgentno preiskavo varuha človekovih pravic o delovanju policije na protestih, ki so potekali na Trgu republike in pred Policijsko postajo Ljubljana Center," so uvodoma zapisali v zahtevi. "Varuha človekovih pravic prav tako pozivamo, da nadzoruje delovanje policije na prihodnjih petkovih protestih." Kot pravijo, zaznavajo več grobih kršitev ustave in človekovih pravic v delovanju vlade in policije.

Po oceni protestnikov se z omenjenim odlokom posega v z ustavo urejeno osnovno človekovo pravico do izražanja, ukrepanje policije pa je bilo politično motivirano.

"Izvajanje odloka se namreč ne odraža pri delovanju gospodarskih dejavnostih, na primer delovanju gostinskih lokalov in obratov, ali na drugih javnih krajih in prireditvah ter cerkvenih dogodkih, kjer objektivno obstaja enako ali še hujše tveganje za širjenje okužb," je opozorilo iz zahteve navedel Jenull. Izpostavil je, da prav tako v času protesta ni bila razglašena epidemija, hkrati s protesti je potekala a primer tudi Odprta kuhna, javni dogodek, kjer se je zbralo večje število ljudi, ki so brez mask, varnostne razdalje stregli in uživali hrano, vendar pa tam ni bilo policijskega nadzora ali legitimiranja ljudi, zastraševanja in groženj s kaznimi.

Protestniki so pred petkovim protestom javno in množično pozivali k spoštovanju varnostnih ukrepov za zagotavljanje zdravja, v skladu z usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kar se je na samem protestu tudi upoštevalo, je zatrdil. "Protestniki so bili med protestom v gibanju /.../ in se niso zaustavljali ali zbirali. Prav nasilno in neupravičeno posredovanje policije pa je povzročilo neupoštevanje varnostnih razdalj," so navedli.

"Kljub temu, da se je torej upoštevalo varnostna navodila, je bilo več kot 60 ljudi legitimiranih s strani policije, štirje tudi nasilno pridržani in odpeljani na neznano lokacijo. Policija je zoper mirne in nenasilne protestnike, ki so vzdrževali varnostno razdaljo, uporabljala nesorazmerno silo, jih zbijala na tla, vklenjala, vlekla po tleh in nasilno odstranjevala s Trga republike," je dejal.

"Ukrepanje policije ravno na protestih, kjer se udejanja pravica do izražanja, je bilo politično motivirano. Minister v nepreklicnem odstopu, Hojs, je že pred samim protestom medijsko napovedoval, da bodo tarča policije prav petkovi protesti. V svojih izjavah ni opozoril na druga množična zbiranja, kjer bi bil morebiten poostren nadzor, temveč samo na proteste, ki izražajo kritiko do trenutne oblasti. Na tej točki je pomembno tudi še enkrat poudariti, da NIJZ ne razpolaga s kakršnimi koli podatki, ki bi kazali na to, da se je na katerem koli izmed 25 petkovih protestov zgodil en sam primer širjenja virusa," dodajajo protestniki.

Ker je bila po Jenullovih besedah protestnikom kljub spoštovanju vseh varnostnih ukrepov kršena človekova pravica do svobode gibanja, izražanja in združevanja, od varuha človekovih pravic predstavniki protestnikov zato pričakujejo, da bo nemudoma sprožil ustrezne postopke in izvedel preiskavo zakonitosti.