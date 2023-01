Protestniki okepali policiste, jih brcali in žalili, skušali ukrasti del uniforme

Neprijavljenega shoda, ki so ga posvetili drugi obletnici izselitve avtonomne cone Rog iz nekdanje tovarne koles v središču mesta, se je udeležilo okoli 150 oseb, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Udeleženci shoda so med hojo po ulici v policiste vseskozi metali snežne kepe, neznane osebe so z barvo poškodovale tudi pročelje stavbe občine, pred ograjenim vhodom v gradbišče na Trubarjevi cesti v Ljubljani pa so skušali s silo vdreti na gradbišče. Nekaj posameznikov je nato prižgalo bakle, policiste potisnilo ob kovinsko ograjo, jih pričelo brcati, žaliti, enemu pa so poskušali odtujiti tudi del uniforme.

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v četrtek opravili varovanje neprijavljenega javnega shoda, ki se je okoli 18. ure pričel v parku Tabor v Ljubljani. Protesta se je udeležilo okoli 150 oseb, ki so se iz parka sprehodile po ljubljanskih ulicah ter se ustavile tudi na Mestnem trgu. Neznane osebe iz množice so medtem z barvo poškodovale pročelje stavbe. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Udeleženci shoda so med hojo po ulici v policiste, ki so varovali neprijavljeni javni shod, neprestano metali snežne kepe in se s tem nedostojno vedli do policistov. Udeleženci protesta so se zaustavili tudi pred ograjenim vhodom v gradbišče na Trubarjevi cesti v Ljubljani, kjer so s telesno silo skušali vdreti na gradbišče, a so jim slednje policisti preprečili.

Nekaj posameznikov iz množice je nato prižgalo bakle, policiste potisnilo ob kovinsko ograjo, jih pričelo brcati, žaliti in vanje metati snežne kepe. Enemu policistu so celo skušali odtujiti tudi del uniforme. Policisti so zaradi odvrnitve napada morali uporabiti prisilna sredstva – "potiskanje množice od sebe". "Večina prisotnih udeležencev ni aktivno sodelovalo pri napadu na policiste," so dodali na PU Ljubljana. Policisti identiteto storilcev še ugotavljajo, preiskujejo tudi sum storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Množica se je nato pomaknila do parka Tabor, kjer se je shod okoli 19.30 zaključil. Policisti v več primerih kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru, cestno prometne zakonodaje in drugih kršitev še zbirajo obvestila. Po doslej znanih podatkih pa med potekom shoda ni bila poškodovana nobena oseba.