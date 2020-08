Protestniki opozorili na nevzdržne razmere v centru za tujce v Postojni

Več nevladnih organizacij je danes pred centrom za tujce v Postojni pripravilo protest v podporo "zaprtim v tem koncentracijskem taborišču". Protestniki - zbralo se jih je okoli 50 - so opozorili na nevzdržne razmere v centru in kršitve pravic tam nastanjenih tujcev. Na policiji očitke zavračajo.

Protestniki so na današnjem shodu izrazili solidarnost z zaprtimi tujci in zahtevali, da se to "koncentracijsko taborišče" nemudoma zapre. FOTO: Damjan Žibert

V nevladni organizaciji Delovna skupina za azil opozarjajo, da v centru prihaja do hudih zlorab človekovih pravic."V njem se lahko znajdete, če ste tujec in niste uspeli pravočasno urediti bivalnih dokumentov, zaprti pa ostanete tudi do enega leta, največkrat brez stika z zunanjim svetom ali možnosti pritožbe,"so sporočili. Zaprti tujci po navedbah organizacije pripovedujejo, da je center slabši kot navaden zapor, saj tam vsaj veš, zakaj si zaprt in koliko časa boš ostal, lahko dobiš odvetnika, tu pa si prepuščen na milost in nemilost enega inšpektorja. Poskusi samomorov so zato nekaj vsakdanjega, opozarjajo v Delovni skupini za azil.

Nevladniki poudarjajo, da so "to sramotno taborišče" v zadnjih mesecih še razširili, saj je država tja začela zapirati tudi prosilce za azil, od tam pa jih vrača naravnost hrvaški policiji. Zaradi prenatrpanosti je policija vzpostavila tudi "kontejnerski oddelek" v velikem, z rešetkami zaprtem skladišču, kjer prosilci za azil brez osnovne oskrbe, mnogi še poškodovani in brez čistih oblačil, po tedne in mesece čakajo na odločitev ministrstva, opozarjajo. Kot dodajajo, stanovalci hrano prejemajo prek rešetk, za njihovo zdravstveno varnost pa ni z ničimer poskrbljeno. Prebivalci centra se zato upirajo in zahtevajo svobodo, javnost pa poskušajo na brezupen položaj opozoriti s protesti in gladovnimi stavkami, so sporočili iz Delovne skupine za azil. Protestniki so na današnjem shodu izrazili solidarnost z zaprtimi tujci in zahtevali, da se to "koncentracijsko taborišče" nemudoma zapre. Zahtevali so tudi ustavitev sistema množičnih izgonov na Hrvaško. Na policiji očitke nevladnih organizacij zavračajo in poudarjajo, da vsi postopki potekajo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami. Po navedbah policije ne držijo trditve, da bi bili tujci v centru nameščeni brez odločb. "Vsi nastanjeni tujci imajo izdane odločbe o nastanitvi na podlagi zakona o tujcih ali pa s sklepom odrejeno omejitev gibanja na podlagi zakona o mednarodni zaščiti," so za STA sporočili s policije.