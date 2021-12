Protestniki po ljubljanskih ulicah, prišlo tudi do prerivanja s policisti

Policija vse, ki so se udeležili današnjega neprijavljenega shoda v središču Ljubljane, poziva, naj mirno zapustijo območje centra Ljubljane, kjer se protestniki v tem trenutku zadržujejo, ter naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. "Le na ta način je namreč možno zagotoviti varno izvedbo nalog policije in s tem zagotoviti varnost," so sporočili s PU Ljubljane.

Ob tem so udeležence protesta opozorili tudi, naj ne ovirajo prometa v mestu. Protestniki so se namreč po začetnem zboru na Trgu republike tudi tokrat podali na ljubljanske ulice. Najprej so se sprehodili skozi mestno središče, mimo Prešernovega trga ter se nato podali tudi na Slovensko cesto.

Med pohodom po Ljubljani so se protestniki sicer razkropili ter izgubili nekaj udeležencev, vendar so kljub temu oteževali promet. Prišlo je tudi do prerivanja med policisti in protestniki. Po neuradnih podatkih je policija dva udeleženca podrla na tla in aretirala. Da bi protestnikom preprečili nadaljevanje poti proti Tivolski cesti so policisti blokirali pot na Gosposvetsko cesto.

Protest poleg policistov varuje tudi konjenica, prav tako pa je v bližini tudi več policijskih vozil.