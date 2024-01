Z jajci, kepami in barvo nad Center Rog, kip zmaja in stanovanjski objekt

Na kraju se je zbralo okoli 100 udeležencev, med pohodom so po ulici prižigali bakle ter hodili po vozišču. Na Župančičevi ulici so v stanovanjski objekt metali balone z barvo, ob tem pa ga poškodovali, materialne škode pa naj bi bilo za okoli 15.000 evrov. Poškodovan je tudi kip zmaja na Zmajskem mostu, vendar materialna škoda še ni znana.

Včerajšnji protestni pohod skupščine neuporabnikov Centra Rog se je končal z več poškodovanimi objekti. Kljub temu da so protestniki želeli s pohodom zgolj opozoriti na stanovanjsko vprašanje v prestolnici, je po podatkih Policije prišlo do več kaznivih dejanj, tudi do prerivanja, dve osebi pa je Policija pridržala.

Protestni pohod je vrh dosegel pri stavbi Centra Rog na Trubarjevi ulici. V objekt so priletela jajca, snežne kepe, baloni z barvo, nato pa je skupina protestnikov še vstopila vanj. Na stene so risali grafite, s tem pa povzročili za okoli 7000 evrov materialne škode. Varnostniki so sicer osebo, ki je risala grafit, dobili, vendar ni želel razkriti svoje identitete, zato so postopek prevzeli policisti. Ko so ga želeli odpeljati, so se soočili z nasprotovanjem protestnikov, zato so bili prisiljeni uporabiti telesno silo zoper njih. Protestniki so nadaljevali svoj pohod do Policijske postaje Ljubljana - Center, kjer so želeli vstopiti zaradi privedene osebe, vendar so jim policisti vstop preprečili.

"Zamaskirani in prerivanja željni protestniki in protestnice"

Na dogodek so se odzvali tudi v Centru Rog in sporočili, da vse do včeraj niso zabeležili niti enega incidenta, vandalizacije, nespoštovanja hišnega reda ali kakršnega koli poškodovanja stavbe ter opreme. "Center Rog so protestnice in protestniki po včerajšnjem pohodu po mestu izbrali kot zadnjo in najbolj fotogenično točko manifestacije svojega načina uporabe skupnih javnih prostorov," so zapisali v sporočilu za javnost. Grafite bodo odstranili, transparente pa reciklirali v eni izmed njihovih skupnostnih delavnic.

Kljub temu, so dodali, da Center Rog ostaja odprt za vse, vključno z udeleženci včerajšnjih protestov, pri čemer prosijo, da kreativnost izražajo v okviru njihovih rednih programov in na način, ki bo prijazen do vseh ostalih uporabnikov in meščanov.