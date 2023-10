Poklukar po izgredih ob odprtju Roga zahteval poročilo Policije

Kot so poudarili, je shod sprva potekal mirno. Kasneje se je število protestnikov povečalo na nekaj sto ljudi, ki so hodili okoli objekta in v vanj metali barvo in različne predmete. Objekt so porisali tudi z grafiti. Nekaj pred 19. uro so nato skušali nasilno vstopiti v notranjost, kar so jim preprečili varnostniki. Zaradi pritiska množice je vodja varovanja zaprosil za pomoč Policijo, saj niso več uspeli obvladovati množice.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da so se včeraj okoli 18. ure pred Centrom Rog začeli zbirati udeleženci neprijavljenega shoda. Organizator prireditve v Rogu je z varnostno službo zagotavljal red v objektu, Policija pa je izvajala naloge varovanja shoda pred stavbo.

Množica ukazov ni upoštevala in je pričela še močneje potiskati policiste ob stekleno steno. Na kraj so bili napoteni policisti posebne policijske enote, ki so se postavili pred objekt in protestnike s telesno silo pričeli odrivati. Policisti so uspeli odriniti protestnike od stavbe in s tem preprečili pritisk na druge policiste. Kmalu zatem pa so bili obveščeni, da sta tik ob objektu zagorela dva večja zabojnika za papir. Požar so pogasili gasilci, policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Policisti, ki so bili prisotni na kraju, so se postavili pred vhod in tako preprečili nasilni vdor v stavbo. Udeležence shoda so ves čas pozivali, naj upoštevajo ukaze in prenehajo kršitve, saj bodo v nasprotnem primeru uporabljena prisilna sredstva, so zapisali na PU Ljubljana.

Policista poskušala ugotoviti identiteto protestnika, nato izbruhnilo nasilje

Okoli 20.30 sta nato policista na Trubarjevi ulici pristopila do moškega, ki je pred tem vrgel pločevinko v policiste. Z njim sta želela opraviti postopek ugotavljanja identitete, pri čemer pa moški ni želel sodelovati in ni izročil osebnega dokumenta. V postopek se je vmešal še drug moški in pozval druge protestnike na kraj. Policisti posebne policijske enote so morali uporabiti prisilna sredstva (telesno silo, palico, psa, plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje), saj osebe kljub neprestanim pozivanjem, naj oviranje in ogrožanje postopka prenehajo, tega niso upoštevale.

"Policisti so ukrepe varovanja ves čas stopnjevali glede na spreminjajoče se varnostne razmere in uporabljali prisilna sredstva po načelu nujnosti in sorazmernosti z namenom vzpostavitve javnega reda in miru in odvrnitve napadov nanje."

Policisti so dve osebi privedli na policijsko postajo, saj drugače ni bilo mogoče ugotoviti njune identitete. Po končanem postopku sta bila izpuščeni, izdana sta jima bila plačilna naloga. Še ena oseba pa je bila pridržana zaradi kršitve javnega reda in miru. Na kraju so ji sicer nudili zdravniško pomoč zaradi slabega počutja, zdravnik pa je ocenil, da policisti osebo lahko pridržijo.

Z grafiti porisali policijska vozila, Center Rog in sosednje stavbe

Po koncu varovanja, nekaj po 22. uri, so policisti ugotovili, da so neznani storilci z grafiti poškodovali dve službeni vozili Policije. Zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari še poteka. Protestniki so narisali grafite tudi na stavbo Centra Rog in ga poškodovali, prav tako so risali po sosednjih stavbah in poškodovali reklamne vitrine. Skupna škoda, ki so jo povzročili protestniki, po ocenah Policije presega 30.000 evrov.

"Policisti zbirajo obvestila v zvezi neprijavljenega javnega shoda, poteka pa tudi preverjanje okoliščin policijskih postopkov in zbiranje informacij o morebitnih dodatnih kaznivih ravnanjih. V primeru ugotovitve kaznivih ravnanj bomo ustrezno ukrepali. Po doslej znanih podatkih v dogodku ni bi nihče poškodovan, je pa ena oseba zaradi uporabe plinskega razpršilca sama iskala zdravniško pomoč," so še pojasnili.

Poklukar zahteval poročilo

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je bil s strani generalnega direktorja Policije Senada Jušića obveščen o uporabi prisilnih sredstev ob varovanju shoda. Prek Direktorata za policijo in druge varnostne naloge je zahteval poročilo.

Poklukar ob tem poudarja, da je "vsakršno prejudiciranje ravnanja in delovanja policije, preden so znane vse okoliščine, neprimerno".

"Dodajamo, da je pravica do zbiranja in izražanja z ustavo varovana pravica vsakega posameznika, ki pa mora biti izražena na miren način in brez povzročanja materialne škode ter ogrožanja varnosti drugih," so sporočili z notranjega ministrstva.

Neuporabniki Roga o 'spektaklu razrednega nasilja'

T. i. neuporabniki Roga medtem trdijo, da se je ponovilo nasilje državnih in občinskih organov, kot se je to zgodilo že leta 2016 ob poskusu izpraznitve Roga ter nato leta 2021 pri deložaciji in rušenju nekdanje tovarne koles.

Takšen potek dogodkov jim je znan. "Najprej zasebne varnostne službe Mestne občine Ljubljana nasilno obračunavajo z legitimnimi uporabniki in obiskovalci javnega prostora, nato jim na 'pomoč' priskočijo do zob oboroženi policisti, ki v primeru Roga nikoli ne oklevajo z uporabo najtrših sredstev – od davljenja do solzivca in udarcev s ščiti in pendreki," so poudarili na novinarski konferenci ob novem Centru Rog.

Tokrat pa se je po njihovi oceni zgodil še bolj vulgaren "spektakel razrednega nasilja", ker so ga "s šampanjci in kanapeji v rokah izza zastekljenega kompleksa Centra Rog spremljali visoki povabljeni obiskovalci". Iz dosedanjega delovanja župana Zorana Jankovića je po njihovih besedah jasno, da bo sledila medijska kampanja blatenja, kot so obtožbe o vandalizmu in o tem, da je nastala škoda na javnem objektu zaradi nekaj grafitov.