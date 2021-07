Protestniki pozvali k predčasnim volitvam: 'Vlada je opravilno nesposobna'

Petkovi protestniki so se, klub dežju, ponovno zbrali v središču Ljubljane. Tokrat so zahtevali predčasne volitve. Poslanke in poslance so pozivali "da prekinejo to nevzdržno in škodljivo brezvladje" in da naj v najkrajšem času razpišejo predčasne volitve. Protestniki so bili enotni, da vlada nima večine in je opravilno nesposobna. "Janez Janša tone."

Na ulicah petkovi protestniki protestirajo že več kot 65 tednov in opozarjajo na "spornost te vlade". Pri protestni ljudski skupščini so tokrat izpostavili, da je vlada ta teden doživela "vsaj štiri poraze in čas je, dokončno sprejme svojo izgubljeno situacijo in odstopi".

Potem, ko je v nedeljo velika večina na referendum zavrnila Zakon o vodah, se je pomanjkanje vladne večine izkazalo tudi v Državnem zboru, so izpostavili. "Janez Kranjc ni bil potrjen za ustavnega sodnika. Po vetu v Državnem svetu je včeraj padel še represivni Zakon o nalezljivih boleznih, odločanje o nacionalnem demografskem skladu pa so v strahu pred novim referendumom in odzivom DS prestavili na jesen." Protestniki so bili enotni, da vlada nima večine in je opravilno nesposobna. "Janez Janša tone." "Na referendumu prejšnji teden nas je več kot 670.000 vladi ponovno izglasovalo jasno nezaupnico vladi. Bolj jasni, složni in odločni kot to, praktično ne moremo biti." Sedaj k ukrepanju pozivajo tudi vse poslanke in poslance v DZ, "da prekinejo to nevzdržno in škodljivo brezvladje in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ta vlada, ki nima ne podpore ljudstva, ne stroke, ne državnega sveta in večine v parlamentu čimprej pade in da se v najkrajšem času razpišejo predčasne volitve".

Medtem, ko so se protestniki zbrali na Prešernovem trgu so policisti pred Državnim zborom obravnavali pijano osebo, ki je žalila policiste, ti pa so po večkratnih opozorilih tudi ukrepali zoper moškega, je pojasnila Aleksandra Golec s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so moškega položili na tla in ga vklenili. Policija je pred kratkim, po napadih na poslance, sicer napovedala, da bo okrepila varovanje okolice DZ-ja in njihovih zaposlenih, generalni direktor Policije Anton Olaj pa je na četrtkovi nujni seji odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dejal, da bodo koncept varovanja okoli DZ-ja spremenili. Medtem je Olaj zahteval tudi nadzor nad delom policijske enote, ki varuje DZ. Poročilo je že prejel, njegova vsebina pa še ni znana.

Do septembra se bodo protestniki fokusirali na evropske dogodke, ki jih gosti vlada Protestniki so napovedali, da se bodo petkovi protesti preusmerili tudi na evropske dogodke, ki jih gosti vlada v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. "Tudi mi bomo izkoristili priložnost predsedovanja EU in poskrbeli, da preko usmerjenih protestnih akcij celotna evropska skupnost spoznava škodljivost totalitaristične in koruptivne vlade Janeza Janše." Če pa vlada do septembra ne pade, pa se bodo protestniki takrat zopet množično zbrali na velikih protestih. Vsekakor pa bodo ob petkih odpeljali nekaj protestniških krogov po trgih in ulicah, zvonili, se povezovali, plakatirali in vzdrževali kontinuiteto protestov, so napovedali. V vmesnem času pa se bodo posvetili tudi boju na pralnem področju, saj, kot pravijo, še vedno niso rešeni vsi pimeri kaini, ki so jih prejeli v zadnjih 15 mesecih.