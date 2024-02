Protestniki pred Bonifiko: 'Medtem ko Slovenija navija, Izrael ubija'

Tekma se je ob veliki navzočnosti policije začela zelo mirno in brez incidentov. Nekaj 10 protestnikov se je ob šestih zbralo pred dvorano. Plapolali so s palestinskimi zastavami in transparenti. Vzklikali so 'Free Palestine' (Svobodna Palestina). Okoli dvorane so izobesili krvava otroška oblačila in s tem navijačem sporočili, da otroci v Gazi ne morejo igrati košarke. In da, "medtem ko Slovenija navija, Izrael ubija". In da Slovenija ne bi smela gostiti izbrane vrste, ki "igra pod zastavo agresorja".