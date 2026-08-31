Protestniki predstavili 'častnega gosta' letošnjega BSF

Premierju Janši so očitali, da je "interese države, ki naj bi jo vodil, podredil osebnim interesom in interesom druge države", zato je "storil dejanje veleizdaje". Zahtevali so odstop premierja in celotne vlade.

Ob začetku strateškega foruma na Bledu je danes potekal protest več nevladnih organizacij, na katerem so udeleženci kot "častnega gosta BSF" predstavili lutko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obsodili več nedavnih potez vlade v smeri zbliževanja z Izraelom.

"Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev," je dejala Sanja Fidler iz Protestne ljudske skupščine.

"Vlada od začetka mandata utrjuje sodelovanje z državo, ki v Gazi izvaja genocid in ki je samo v treh letih pobila preko 73.000 in ranila preko 173.000 ljudi, od tega na deset tisoče otrok, ob tem pa uničila skoraj celotno za življenje potrebno infrastrukturo," pa je dejala Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev.

Dodala je, da vlada krepi sodelovanje z Izraelom in v Slovenijo vabi "snovalce genocida", medtem ko "Izrael uničuje palestinske domove ter nekaznovano napada in pobija palestinsko prebivalstvo".

"Ne bomo dopustili, da prihodnost gradite tisti, ki podpirate pobijanje in uničevanje, ki podpirate več orožja in več vojn, ki podpirate uničevanje ljudi in planeta. Zahtevamo konec genocida, apartheida, kolonializma in imperializma," je še dejala Pretnar.

Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.

"Če bo Izraelu nudila gospodarsko, diplomatsko ali politično zaščito ter pomoč pri genocidu, apartheidu, etničnem očiščenju in nezakoniti okupaciji, ki jih Izrael izvaja nad palestinskim prebivalstvom, bo slovenska vlada kršila dolžnosti, ki jih je državam naložilo meddržavno sodišče," je dodala.