Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Protestniki predstavili 'častnega gosta' letošnjega BSF

Bled, 31. 08. 2026 13.40 pred 1 uro 2 min branja 108

Avtor:
STA N.Š.
Protest ob BSF

Slovenija je postala politična kolonija Izraela, ki je dobil vazalsko državo v EU, so vladi očitali udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku Blejskega strateškega foruma (BSF). Premierju Janezu Janši očitajo veleizdajo, ker da "postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki".

Ob začetku strateškega foruma na Bledu je danes potekal protest več nevladnih organizacij, na katerem so udeleženci kot "častnega gosta BSF" predstavili lutko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obsodili več nedavnih potez vlade v smeri zbliževanja z Izraelom.

Premierju Janši so očitali, da je "interese države, ki naj bi jo vodil, podredil osebnim interesom in interesom druge države", zato je "storil dejanje veleizdaje". Zahtevali so odstop premierja in celotne vlade.

Preberi še Netanjahu: 'Hvala predsednik vlade Janša za vaš pogum in jasnost'

"Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev," je dejala Sanja Fidler iz Protestne ljudske skupščine.

"Vlada od začetka mandata utrjuje sodelovanje z državo, ki v Gazi izvaja genocid in ki je samo v treh letih pobila preko 73.000 in ranila preko 173.000 ljudi, od tega na deset tisoče otrok, ob tem pa uničila skoraj celotno za življenje potrebno infrastrukturo," pa je dejala Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev.

Dodala je, da vlada krepi sodelovanje z Izraelom in v Slovenijo vabi "snovalce genocida", medtem ko "Izrael uničuje palestinske domove ter nekaznovano napada in pobija palestinsko prebivalstvo".

"Ne bomo dopustili, da prihodnost gradite tisti, ki podpirate pobijanje in uničevanje, ki podpirate več orožja in več vojn, ki podpirate uničevanje ljudi in planeta. Zahtevamo konec genocida, apartheida, kolonializma in imperializma," je še dejala Pretnar.

Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.

"Če bo Izraelu nudila gospodarsko, diplomatsko ali politično zaščito ter pomoč pri genocidu, apartheidu, etničnem očiščenju in nezakoniti okupaciji, ki jih Izrael izvaja nad palestinskim prebivalstvom, bo slovenska vlada kršila dolžnosti, ki jih je državam naložilo meddržavno sodišče," je dodala.

Preberi še Čigava je ta zemlja? Kdo ima pravico do Zahodnega brega?


bled bsf protest

Sindikati pričakujejo dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

Odstopila direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

24ur.com Fajonova o ukrepih proti Izraelu: Slovenija orje ledino
24ur.com Na protestu v Ljubljani pozvali k izstopu Slovenije iz Nata
24ur.com Ne ali, za vlado je ta trenutek vprašanje le, kakšne sankcije zoper Izrael uvesti
24ur.com 'Odločevalci, ne hlapci' ali 'orodje Izraela'?
24ur.com Janša: Konec obsodb Izraela za vsako potezo. Opozicija zahteva sklic seje
24ur.com Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico
24ur.com V državnem zboru interpelacija, pred njim protivladni protest
Priporoča
KOMENTARJI108

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
31. 08. 2026 15.31
Desničarji so vedno in vedno bodo uničevali naše dobrine. Glavno, da dobro polnijo svoje žepe.
Odgovori
0 0
obožeobože
31. 08. 2026 15.30
So se preselili na Bled! Nimam kaj pripomnit, so se potrudili pri koreografiji.
Odgovori
0 0
Pupa73
31. 08. 2026 15.28
lahko mi pametujemo kar hočemo,ampak od miru je premalo dobička in nič drugega,če ti pa še uspe evropo matrat zarad njenih čudnih zakonov je pa to win win situacija za nekatere.Pa to niso kamelarji verjemte da ne,oni samo izkoriščajo situacijo
Odgovori
0 0
Janezov Butler
31. 08. 2026 15.27
Judje so ponosni na svojo državo in ko arheologi odkopljejo grob svojega pra pra dedka tam. To pač slovenec ne razume, izkoplje nekaj 3000 let starega kot jud ampak to Slovenec ni, oni pa najdejo SVOJE tam! arabci pa raje ne kopljejo
Odgovori
+2
3 1
to je kr neki
31. 08. 2026 15.27
kaki nevladniki neki - to so navadni agitatorji in podporniki levice. Niso to neki predstavniki sirse javnosti, kot to viskusate prikazat!
Odgovori
+1
3 2
JackRussell
31. 08. 2026 15.24
Vse skupaj je je tale forum mlatenje prazne slame, ker se na koncu ne bo nič spremenilo. Zapravili bomo kup denarja ki bi ga lahko dali za bolne ne da ga zbiramo kot prispevke na 1919.
Odgovori
-1
1 2
berger 2
31. 08. 2026 15.23
Situacija na Bližnjem vzhodu je zelo zapletena . Kar počne Izrael je za obsoditi ( da je genocid se ni izreklo še nobeno sodišče) Izrael je obkrožen z samimi Islamskimi državami, ki imajo uradno politiko, da je treba Izrael uničiti. Tokrat se je začelo z 7 Oktobrom, ko je Hamws vdrl na prizorišče in pobil veliko lljudi - predvsem mladih. Ne samo, da jih je pobil, nad njimi se je nečloveško znašal. Na nemški TV sem gledaal dele filma o tem dogajanju Grozno. Tudi Nemci niso javno predvajali celegafilma ( je preveč) Hamas je sprožil napad, ker se ni strinjal, da so se začeli pogovori Izraela in Libano ter Saudijsko Arabijo Njim mir ne odgovarja. Hamas je teroristična organizacija, ki vlada v Palestini - izrinila je civilno oblast Al Fatah. Z denarjem, ki je bil namenjen Palestini so zgradili cele podzemne dvorane ih rove. Dokler bo na oblasti Hamas in ne civilna vlada Al Fataha - bo vojna Kar počne Izrael je zločin. Vendar je potrebno videti celo sliko, kar pa našim "propalestincem " Zakaj več ne objavite tudi kar počne Rusija v Ukrajini. Ko ne uspe na bojišču, bombandira civilno prebivalstvo. Tu ni videti nobenih protestov ,niti gospe NPM Kje je tu objektivnost
Odgovori
+6
7 1
jung
31. 08. 2026 15.23
Nič hudega. Tudi v Nemčiji, Franciji, Italiji.... Imajo take proteste. Včasih jih malo pošpricajo in zadimijo pa gre barka naprej. Novinarčki še par dni ropotajo in to je to...
Odgovori
+2
4 2
yss
31. 08. 2026 15.22
Janša samo maskira in zganja hrup v Trumpovem stilu.»Nekatere ljudi lahko zavajaš ves čas, vse ljudi lahko nekaj časa zavajaš, ne moreš pa vseh ljudi zavajati ves čas.« Abraham Lincoln. Počasi bo vse prišlo na svoje mesto..tako to je..
Odgovori
-5
1 6
to je kr neki
31. 08. 2026 15.29
Kot da je letos BSF prvikrat!
Odgovori
+2
2 0
Banion
31. 08. 2026 15.22
očitno janez nima več nikjer drugje prijateljev ostali so mu judje
Odgovori
-3
4 7
Logik
31. 08. 2026 15.23
Mišljenje podobno Hitlerjevemu 🤔
Odgovori
+4
5 1
to je kr neki
31. 08. 2026 15.29
lejga mali nacij!
Odgovori
+1
1 0
dajgec
31. 08. 2026 15.21
6 penzionistov protestira ker nimajo kej drugiga pametniga počet v življenju
Odgovori
+6
9 3
Pupa73
31. 08. 2026 15.31
Tako je v politiki,nisi najmočnejši,potem jih še nekaj dobiš nekako na svojo stran pa serješ v imenu,cele države.
Odgovori
0 0
kinimod
31. 08. 2026 15.20
RTV me njihov sponzor ! Z našim prispevkom.
Odgovori
+4
5 1
Janezov Butler
31. 08. 2026 15.23
in na račun vseh ljudi delajo take grde karikature ki sodijo v leto 1939
Odgovori
+0
1 1
Perrun
31. 08. 2026 15.18
kako pa Jansa govori anglesko, o Bog. ko bi se clovek kar v zemljo pogreznil
Odgovori
+0
5 5
Logik
31. 08. 2026 15.23
Bi rajši Bratuškovo? 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
iziizi
31. 08. 2026 15.16
To so hlapci hamasa
Odgovori
+4
11 7
Janezov Butler
31. 08. 2026 15.18
judi ne prihajajo množično v evropo, arabci pa prihajajo in vsak s svojo nuno pokrito in 8 fantki. pa še govorijo da je ves svet njihov oziroma da bo postal. Niso zaman tudi nekoč Bizantinsko cesarstvo poklali in se naselili v sveti deželi
Odgovori
-2
3 5
assassin911
31. 08. 2026 15.14
In zato gre denar davkoplačevalcev za nvo-je. Janša vzem denar in ga daj gasilcem in društvom ki resnično delajo v korist Slovencev.
Odgovori
+11
14 3
ArkaMast
31. 08. 2026 15.16
RKC ne naredi niti 0,001 % za BDP pa od NVO največ dobi. Za meglo.
Odgovori
+4
8 4
Janezov Butler
31. 08. 2026 15.14
težko najdeš bolj nestrpne figure. in antsemitistične. Nekoč so v evropi imeli vprašanje judov in so ga reševali se ve kako, ni čudno da se jim dol v tel avivu fučka za evropsko moralo
Odgovori
+3
5 2
Rdečimesečnik
31. 08. 2026 15.12
A to je novica lenuhi spet skačejo zato pa je povsod -
Odgovori
+3
9 6
ArkaMast
31. 08. 2026 15.18
Lenuh ti je Mahnič ..nič delovne dobe, Mijić ... nima niti opravljene šole, ...itd
Odgovori
+3
6 3
Groucho Marx
31. 08. 2026 15.27
Vzor s svojo delovno dobo in bogatimi delovnimi izkušnjami nam je prejšnji minister za delo. 😂🤣
Odgovori
0 0
iziizi
31. 08. 2026 15.11
Kdaj bodo protesti za afere ki so se dogajale in ldaj bo kdo v zaporu kdaj
Odgovori
+6
7 1
Pupa73
31. 08. 2026 15.23
Ne bo jih,ker gre potem komplet politika na dob,tam pa nimajo tok prostora
Odgovori
0 0
mr.poper
31. 08. 2026 15.10
Lutka -politično NESPOSOBEN -KIMAVEC .
Odgovori
+1
5 4
Buča hokaido
31. 08. 2026 15.10
Bom tukaj napisala, ker se moj komentar spodaj ne prikaže. Ko so križarji napadli Španijo in Francijo, so v enem dnevu v Parizu pobili 10.000 muslimanov, ker niso hoteli sprejeti krščanske vere. Malo zgodovine pomaga.
Odgovori
-8
4 12
bibaleze
Portal
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Če imate radi sir, tega ne počnite: napaka lahko popolnoma spremeni, kako ga vaše telo prenaša
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Rdeč kolobar po piku klopa ni vedno takšen, kot si predstavljamo
Rdeč kolobar po piku klopa ni vedno takšen, kot si predstavljamo
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
dominvrt
Portal
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907