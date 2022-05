Protestniki prihodnjo vlado pozvali, naj Assangeu ponudi azil

Protestniki so po državnozborskih volitvah sicer prenehali s shodi pred parlamentom, a so se zdaj vrnili. Tokrat pa niso protestirali le proti slovenski vladi, temveč so svoje nasprotovanje izrazili tudi glede odločitve britanskih sodnih oblasti, da dovolijo izročitev ustanovitelja in urednika portala Wikileaks Juliana Assangea v ZDA. Prihodnjo vlado so pozvali, naj sledi svojim predvolilnim stališčem in Assangeu ponudi politično zatočišče. Ob tem so naslovili tudi grobe politične posege v slovenski medijski prostor.

"Glasno protestiramo proti odločitvi britanskih sodnih oblasti, da ustanovitelja in urednika portala Wikileaks Juliana Assangea izročijo v ZDA, kjer mu nameravajo soditi za vohunstvo," je pred shodom sporočila protestna ljudska skupščina. Za razkritje ameriških vojnih zločinov mu v ZDA grozi 175 let zapora. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Da problem Juliana Assangea ni le ameriški ali britanski problem, temveč tudi slovenski, so poudarili in ob tem izpostavili tudi grobo poseganje v javni nacionalni medij v Sloveniji, "ki se je pred odhodom strahovlade še intenziviralo". "Preganjanje preiskovalnega novinarstva, žvižgaštva, izražanja protesta je nekaj, čemur se je nujno brezkompromisno in odločno zoperstaviti, obsoditi, zahtevati in izboriti svobodo za vsakogar, ki je podvržen kaznovanju zato, ker je deloval proti dejanjem, ki se nikoli ne bi smela zgoditi," so poudarili ter dodali, da je Slovenija svojo odločitev jasno pokazala na nedavnih volitvah. Na protestu so tako zahtevali svobodo za Juliana Assangea, da ga britanske oblasti nemudoma izpustijo iz zapora ter pregon vladnega kriminala, "ne pa ljudi, ki kriminal razkrivajo". PREBERI ŠE Britansko sodišče sprejelo sklep o izročitvi Juliana Assangea ZDA "Usoda Juliana Assangea je usoda vseh novinarjev, založnikov, urednikov, žvižgačev in drugih, ki si bodo v prihodnosti drznili razkrivati vladna kriminalna dejanja," so izpostavili ter prihodnjo vlado pozvali, naj v skladu s svojimi izraženimi predvolilnimi stališči Assangeu ponudi politično zatočišče. Kot so poudarili, so namreč na soočenju z ljudstvom na Trgu republike vsi predstavniki in predstavnice strank, ki so odgovarjali na vprašanja pobude Glas ljudstva, razen SAB, dejali, da bi Assangeu ponudili azil. Vse te politike so še pozvali naj na britansko ambasado ter svojim britanskim političnim kolegom naslovijo poziv po takojšnji izpustitvi Assangea iz zapora.