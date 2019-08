Protestniki proti odstrelu zveri: Lov je vedno oblika vojne

Na Trgu republike je potekal protest proti odstrelu medvedov in volkov, ki so ga priredile slovenske nevladne organizacije s področja zaščite živali in okolja. Zbralo se je nekaj deset protestnikov, ki so sporočili, da je zakon treba prilagoditi naravi, ne pa narave kmetom.

Kot so povedali zbrani na Trgu republike, bi morali rejci dosledno upoštevati in izvajati vse zaščitne ukrepe. Hkrati pa so poudarili, da nevladne organizacije pri pripravi zakona niso imele možnosti za predstavitev svojih stališč. FOTO: Damjan Žibert Opozorili so tudi, da zakon o interventnem odvzemu medveda in volka krši vse mednarodne akte iz področja zaščite divjih zveri.