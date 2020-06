Protestniki risali s kredo, policija jih je oglobila. Je to sploh prekršek in zakaj?

Več kot 6000 prekrškovnih postopkov je že proti petkovim protestnikom in kar 1500 glob – od 400 do 4000 evrov, ker so protestirali v času, ko je bilo javno zbiranje prepovedano. Policija pa je protestnikom začela pregledovati in zasegati tudi transparente. Na zadnjem protestu so prepovedali celo pisanje s kredo po pločniku, češ da naj bi šlo za prekršek. Protestniki se na to odzivajo z besedami, da gre za zastraševanje, ki pa jih ne bo ustavilo.