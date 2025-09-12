Protestniki s pozivom k umiku sprememb pri sofinanciranju zasebnih vrtcev

Zbrani na protestu, ki so ga v združenju zasebnih vrtcev in iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih pripravili v Ljubljani, so pozvali k umiku predlaganih sprememb pri sofinanciranju zasebnih vrtcev. Te po njihovem mnenju pomenijo ukinitev velike večine zasebnih vrtcev, staršem pa se s tem jemlje pravica svobodne izbire predšolske vzgoje.

"Naši otroci, naša izbira," je bil eden od transparentov, ki so ga zbrani prinesli na protest, ki je potekal na Trgu republike. Na njih so med drugim pozivali tudi k vrtcem za vse, ne le za elito, se zavzeli "za raznolikost vrtcev, za dobro naših otrok" in se spraševali "zakaj uničevati nekaj, kar deluje". Med zbranimi so bili številni starši z otroki. Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Steblovnik je v svojem nagovoru ocenila, da je s predlaganim zakonom država postavila pravico do avtonomije občin pred pravico otrok in staršev. "Brez subvencije ni izbire, subvencija je otrokova pravica in ne pravica občine in zahtevamo, da se teh pravic otrokom ne jemlje," je poudarila. Dejala je, da zasebni vrtci niso dobičkonosna podjetja, ampak neprofitni zavodi, ki se trudijo ustvariti najboljše pogoje za otroke. Zaposlujejo tudi več kot 1000 ljudi s posebnimi znanji.

icon-expand FOTO: Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih

Pristojno ministrstvo in vlado je vprašala, kje je tu največja korist otroka. "Imate preveč prostora v javnih vrtcih? Ukinite fleksibilni normativ in omogočite kvalitetno delo v oddelkih. V Sloveniji je prostor tako za občinske kot zasebne neprofitne vrtce," je prepričana. Dodala je, da vsi skupaj gradijo javno mrežo. Izpostavila je tudi, da so zasebni vrtci odločno proti elitizmu, ki ga bo po njenem mnenju ta zakon uvedel, saj bodo zasebni vrtci dostopni le še bogatim. "Zasebni vrtci morajo biti dostopni vsem otrokom, zato naj se jih sofinancira 100-odstotno," je pozvala.

'Bboli, da se staršem namerava odvzeti pravica do svobodne izbire'

Ustanovitelj in vodja iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih Gregor Bezenšek je poudaril, da so se danes zbrali, da dajo vedeti predsedniku vlade Robertu Golobu, ministru za izobraževanje Vinku Logaju in poslancem, da so ogorčeni in razočarani, ker se bo v DZ v kratkem sprejemala škodljiva novela zakona o vrtcih. "Danes smo tukaj, ker nas boli, da se nam staršem namerava odvzeti pravica do svobodne izbire," je pojasnil.

Gregor Bezenšek FOTO: Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih icon-expand

Kot starš otrok, ki so obiskovali in še obiskujejo zasebni vrtec, je zbrane nagovoril Marko Balažic, sicer podpredsednik SLS. "Vsi zbrani vemo, da prinašajo zasebni vrtci dodano vrednost, da bogatijo naš sistem, da omogočijo izbiro, da podpirajo pluralnost in da predvsem dajo našim otrokom priložnost, da rastejo v okolju, ki najbolj odgovarja našim družinam," je dejal in pojasnil, da se protesta udeležuje, ker se jim jemlje pravico, da sami izberejo, kako bodo vzgajali svoje otroke. Delati politiko na petih, šestih odstotkih otrok, se mi zdi dejansko zloraba človekovih pravic, je prav tako kot starš otroka, ki je obiskoval zasebni vrtec, ocenil odvetnik in nekdanji notranji minister Mirko Bandelj.

Odgovor ministrstva