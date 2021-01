Protestniki: 'V gneči so popisovali samo tiste, ki so protestirali'

Prav tako pravijo, da je imela policija drugačna merila za tiste, ki so ob petkih protestirali, in tiste, ki so se med sproščanjem ukrepov zadrževali v glavnem mestu, čakali v vrstah za hitre teste ali pa se mudili v trgovinah. "V tem času je bila policijska kontrola nad vzdrževanjem varnostne razdalje in drugih ukrepov v javnem prostoru povsem minimalna," so zapisali. Očitki so vezani na izvajanje ukrepov 25. 12. 2020.

Ob 15. uri bodo pritožbo vložili na Štefanovi 2 v Ljubljani, kjer je sedež MNZ. Kot so povedali, gre za nujni boj na pravnem področju, zastopale pa jih bodo odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

V pritožbi ji očitajo, da je bilo mesto polno, a je policija popisovala zgolj tiste, ki so imeli na dežnikih protivladne slogane ali so imeli na sprehodu ob sebi kolo in so se sprehajali v bližini Trga republike. V sporočilu za javnost pravijo, da "so povedali sami policisti: Saj vemo, kaj pomeni kolo, Ne sme se imeti napisov na dežnikih, saj gre za izražanje mnenja in s tem za shod in celo Ni dovoljeno politično izražanje mnenj".

Po njihovem gre v tem primeru za politično represijo in kršenje osnovnih demokratičnih načel in pravic, ki so zagotovljene z ustavo.Dodajajo, da ne smemo dopustiti, da "postane tovrstno zastraševanje in kaznovanje samoumevna 'nova normalnost', zato z današnjim dnem vzpostavljamo novo področje boja zoper strahovladno represijo".Pri tem še pravijo, da bodo v prihodnjih dneh in tednih uporabili vsa pravna sredstva, da se doseže pravna presoja delovanja policije, MNZ, zakonitosti in selektivne implementacije vladnih ukrepov.