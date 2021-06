Protestniki tokrat izrazili skrb, da bo Slovenija postala Orbanova lutka

Uradni konec epidemije ni bistveno vplival na število protestnikov na Trgu republike. Glavno sporočilo tokratnih protestov pa je bila torej bojazen, da poteka orbanizacija Slovenije. Po eni strani ekonomska - v zadnjem času so Madžari vstopili v številne gospodarske družbe pri nas, po drugi strani pa protestnike skrbi tudi, da Janez Janša preveč posnema Viktorja Orbana. Ta pa je v Evropi - tako protestniki - prepoznan kot kršilec človekovih pravic.

"Pod trenutno vlado se širi madžarski vpliv, tako v omejevanju pravic civilne družbe, omejevanju svobode medijev, v svoji ksenofobni in rasistični retoriki, zadnja dogajanja pa kažejo tudi na razprodajo slovenskega premoženja madžarskim kupcem v zameno za politično, medijsko in ekonomsko podporo," menijo protestniki, pri tem pa pravijo, da so OMV, SKB, Nova KBM, Emonica, Terme Lendava in ND Lendava le nekateri primeri družb, ki jih obvladuje madžarski kapital. Poleg tega je ta vstopil tudi v gradnjo drugega tira Divača-Koper, kar jim odpira strateško priložnost, da svoje ambicije realizirajo tudi v Luki Koper, dodajajo.

Prav tako se to po njihovem kaže tudi na področju medijev: "Kadar najboljši ponudnik ni madžarsko podjetje, se prodaja potencialnim tujim kupcem zaustavi, kot se je to zgodilo na primeru Telekomove hčerinske družbe TSMedia, ki ima med drugim v lasti portal Siol."

Kot poudarjajo, gre pri vsem tem za pomembno infrastrukturo v slovenskem prostoru.

To pa še ni vse, menijo: "V evropski skupnosti se ne zgledujemo več po trdnih, vzpostavljenih demokracijah, temveč se strahovlada Janeza Janše povezuje predvsem z Višegrajsko skupino, kar meče slabo luč na področje mednarodnih odnosov, saj sta v EU Madžarska in Poljska prepoznani kot jasni kršiteljici človekovih pravic. Tudi v razpravi glede postavljanja pogoja za črpanje evropskih sredstev, kjer bi bilo to vezano na spoštovanje vladavine prava, sta Orban in Janša delila stališča in seveda temu nasprotovala. Zdi pa se, da se podobno dogaja tudi v zadnjem primeru neimenovanja delegiranih tožilcev, kjer očitno ne Janša ne Orban ne želita zagotavljati nadzora nad finančnimi poslovanji, saj slednji sploh ni pristopil k EPPO, kot tudi Poljska ne."

Janši protestniki očitajo, da bo predsedovanje Slovenije Svetu EU "diskreditiral s svojo totalitaristično politiko". Z današnjim protestom pa so želeli opozoriti, da bomo, če se ta proces ne zaustavi, "postali madžarska provinca, Orbanova lutka, kjer bodo interesi posameznikov in kapitala poteptali osnovne standarde človekovih pravic in medijske svobode, uničevali demokracijo in vladavino prava".

Prihodnji petek bo sicer na Trgu republike ob devetih zvečer potekala državna proslava, šlo naj bi za reprizo slovesnosti izpred 30 let. Vemo pa, kako je proslava potekala lani. Politika se je takrat dobesedno ogradila od ljudi, kar Ljubljančanom ni bilo niti malo všeč . Ali bo dogodek letos odprtega ali zaprtega tipa uradno še ni znano, morda pa se ponovi tudi lanski scenarij, ko smo imeli dve: torej državno in protestniško slovesnost.