Protestniki tudi tokrat na ulice z avtomobili, a v manjšem številu

S protivladnimi protesti so protestniki vsak petek vztrajali vse od spomladi pa do konca oktobra, ko so zaradi vse slabših epidemioloških razmer in vse ostrejših vladnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa s protesti prekinili. Pretekli petek pa so se na ulice ponovno vrnili, le da so kolesa zamenjali za avtomobile. Podobno so se tako tudi danes pred državni zbor pripeljali z avtomobili.

Za individualni protest iz avtomobila so se odločili, saj tako po stališčih medicinske stroke ne more priti do prenosa okužb, s čimer spoštujejo varnostne ukrepe in zdravje ljudi.

Čeprav so protestniki pričakovali, da bo Policija zaprla Šubičevo cesto, kot je to storila pretekli teden, se to ni zgodilo. Policija je ulico pretekli teden namreč med protesti zaprla iz varnostnih razlogov, zaradi velike koncentracije ljudi. Tako so se lahko prosto vozili tudi v neposredni bližini parlamenta. Poleg tega je bilo na protestih ta petek nekoliko manj ljudi oziroma avtomobilov. Lahko bi jih našteli okoli 30. Tudi hupanja je bilo manj kot pretekli teden.

Policisti so nekaj avtomobilov zaustavili in preverili dokumentacijo. Tudi tokrat se je protestov udeležil tudi eden izmed najbolj vidnih predstavnikov protestnikov Jaša Jenull, ki ga je tudi tokrat ustavila Policija. Kljub temu, da je imel pretečeno prvo pomoč pa so mu policisti izrekli zgolj opozorilo.

Nekaj ljudi je svoje mnenje prišlo izraziti tudi peš, policisti so vse, ki so imeli transparente, opozorili. Našla se je tudi oseba, ki je na snežaka na Trgu republike obesila slovensko zastavo.