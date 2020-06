Protestniki že sedmi petek zapored na ulicah, tokrat sestopili s koles

Kolesarji so središče Ljubljane prvič zavzeli sedem petkov nazaj. Prejšnji teden se je kljub dežju v prestolnici po podatkih policije zbralo okoli 4000 protestnikov, ki so tla popisali z gesli, kot so Stop korupciji, Narava ni vaša, številni pa so tudi pozivi k odstopu vlade Janeza Janše .

Prejšnji petek se je zgodil manjši incident, saj je policija želela kaznovati eno izmed udeleženk protesta, ki je s kredo risala po tleh, može v modrem pa so obkrožili jezni protestniki, ki so vzklikali: " Spustite jo!" Risanje s kredami po tleh je postal še en način protestiranja po tistem, ko so policisti zaradi tega početja začeli obravnavati protestnike. Kasneje je še ministrstvo za notranje zadeve pojasnilo, da se risanje po tleh s kredo šteje kot kršitev zakona o javnem redu in miru, ki v 13. členu določa, da je za pisanje ali risanje po zidovih ali drugih javno dostopnih krajih zagrožena globa. Trg republike so danes že ob štirih popoldne protestniki popisali s kredo – po njihovih besedah so na tla zapisali, kdo so žrtve janšizma.

Tokratni protest je osredotočen predvsem na nasprotovanje avtoritarnim in fašistoidnim politikam. Protestniki, za katere bo šele jutri znano, koliko jih je uradno bilo, so se ob 19. uri zbrali na Prešernovem trgu in nadaljevali pot po zdaj že ustaljeni trasi do Trga republike. Neograjeni del trga pred parlamentom so napolnili, videti pa je bilo napise, kot so Ne politiki janšizma; Umetnosti ne damo; Zbudite se, ni planeta B; Odzvonilo vam je; Diktaturo na smetišče zgodovine in tudi takšne z neposrednimi pozivi k odstopu vlade.

Protestniki so se zbrali tudi v drugih slovenskih mestih. V Mariboru je na Trgu svobode vsega skupaj okoli 300 kolesarjev in nekaj manj ostalih udeležencev, poroča Večer.

Z odprtim pismom so podporo petkovim protestom izrazili tudi v Sindikatu Mladi plus. Prepričani so, da so teme, aktualne na protestih, pomembne tudi za sindikalne organizacije. Med njimi so izpostavili avtokratske težnje, ki po njihovih navedbah niso združljive s sindikalnim ravnanjem, korupcijo, zaradi katere so na slabšem delavci, napade na strokovnjake, medije in širjenje lažne propagande ter skrb za okolje.