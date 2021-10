Protestniki želijo 'transparentno vlado'

K protestu je na Facebooku znova pozval Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, ki računa, da se mu bo populistično razpihovanje nezadovoljstva obrestovalo tudi na vse bolj bližajočih se volitvah.

"V zadnjih 18 mesecih je marsikdo dosegel padec ali dno finančne varnosti, mnogi so zaprli podjetja. Vse to je posledica slabih ukrepov vlade. Ne samo to … v tem času smo se uspeli zadolžiti za 10.000.000.000 evrov," je zapisal in dodal, da so s to vsoto podprli korupcijo, razdelili politične bonbončke in vzdrževali neaktivno gospodarstvo.

Pozval je tudi, naj državo prevzame "transparentna vlada", ki bo zagotovila vzpodbudno okolje za gospodarstvo. Stevanović je sicer danes v novem zapisu tudi zatrdil, da so dosegli "malo zmago, ki tlakuje pot k veliki zmagi": "DeSUS je popustil našemu pritisku, odrekel podporo vladi, zahteval odstop in predčasne volitve".

Z ljubljanske policijske uprave so medtem že včeraj sporočili, da so seznanjeni z napovedmi o novemprotestu v Ljubljani. Shod ni bil prijavljen, kar pomeni, da ni organizatorja, ki bi poskrbel za varnostne ukrepe. Za red na shodu bodo tako znova skrbeli policisti.

Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

"Policija bo ves čas spremljala dogajanje na območju, kjer bo potekal javni shod in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo Policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe," je zapisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec.

Zaradi zagotavljanja varnosti je omejeno gibanje na določenih mestih. Območje shoda je videonadzorovano. Policija opozarja, da na shode ni dovoljeno prinašati nevarne predmete, kot so pirotehniška sredstva, palice ali orodje. Udeležencem svetujejo, naj na shod ne prihajajo z otroki.

"Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na tak način možno zagotoviti varno izvedbo naloge," so še dodali na PU Ljubljana.