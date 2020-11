Jenull z ovadbo nad policijo, trdi, da je zlorabila uradni položaj

Eden vidnejših petkovih protestnikov, Jaša Jenull, je na Specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo, saj trdi, da je policija med petkovimi protesti, ki so tokrat potekali v avtomobilih, zoper njega zlorabila uradni položaj. Iz posnetka s petkovega protesta v avtomobilih je namreč razvidno, da so policisti dobili navodilo, naj zaustavijo prav njega, je dejal v izjavi za medije.

Na družbenih omrežjih se je po petkovih protestih pojavil posnetek, s katerega naj bi bilo razvidno usmerjeno ukrepanje proti javno najbolj izpostavljenemu protestniku, Jaši Jenullu. Ta je danes na Specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo.

Jenull je v izjavi za medije dejal, da kazensko ovadbo vlaga na Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. V času petkovih protestov so policisti po njegovih besedah namreč dobili navodilo, ki je bilo ciljno usmerjeno nanj, pri čemer pa sum prekrška sploh ni bil opredeljen. Nekaj minut po tistem so ga policisti dejansko zaustavili in mu izrekli kazen zaradi nepravilne uporabe svetlobnih signalov, je pojasnil Jenull. Ob tem je spomnil na primer nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja leta 2015, ko je pet policistov dobilo izredno odpoved iz krivdnih razlogov.

Tudi sicer pa se je po Jenullovi oceni na petkovem avtomobilskem protestu zoper vlado Janeza Janše "ponovno pokazalo, da ukrepi proti protestnikom nimajo nikakršne zveze z epidemiološko situacijo", pač pa se vlada ukvarja s tem, kako z represivnimi ukrepi preprečiti kakršno koli kritiko svojega delovanja. Gre za politično represijo, katere cilj je utišati in zastrašiti prebivalstvo, je dejal. Kontrola vozil je bila namreč nesorazmerna, njen namen pa je bil podeliti čim večje možno število kazni udeležencem v prometu, je prepričan Jenull. Obenem je po njegovem mnenju absurdno, da je policija posameznim voznicam in voznikom avtomobilov napovedala prejem kazni po pošti zaradi nedovoljenega zbiranja. Protestniki se bodo kaznim uprli z vsemi pravnimi sredstvi Kot je opomnil, niti en odlok vlade ali priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje ne omenja individualne vožnje z avtomobilom kot potencialne nevarnosti za prenos okužbe z novim koronavirusom. Če bodo kazni prispele, se bodo protestnice in protestniki uprli tudi z vsemi pravnimi sredstvi in po potrebi vztrajali vse do ustavnega in evropskega sodišča, je napovedal. Predstavnikom policije je Jenull na novinarski konferenci zastavil tudi več vprašanj. Med drugim ga zanima, na kakšen način bi lahko posamična vožnja v avtomobilih vplivala na epidemiološko situacijo in zakaj policija kaznovanja zoper nedovoljeno rabo zvočnih signalov ne izvaja denimo ob porokah ali takrat, ko Slovenija zmaga na kakšni večji športni tekmi. Jenull je še zagotovil, da je protestniško gibanje ves čas zelo pozorno na preprečevanje širjenja okužb. Glede prihodnjih protestov pa je Jenull še poudaril, da nanje ne pozivajo, kljub temu pa pričakujejo, da se bodo nadaljevali.

Petkovi protestniki v avtomobilih.

Spomnimo ... V petek so protestniki presedlali z dveh koles na štiri ter v prestolnici protestirali iz svojih avtomobilov. Mimo Državnega zbora se je tako zapeljalo okoli 60 avtomobilov, policija pa je protestnike popisala, nekatere celo kaznovala. Zaradi tega so se (predvsem na družbenih omrežjih) pojavile nekatere kritike na račun dela Policije. Ta je nato v nedeljo pojasnjevala, da so nekateri udeleženci shoda med protestom sistematično kršili prometna pravila z neupravičenim hupanjem, ustavljanjem, naglim zaviranjem in speljevanjem ter oviranjem drugih udeležencev, poleg tega pa še s telefoniranjem med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu in neupoštevanjem prometne signalizacije. Dodali so, da so med nedovoljenim shodom ugotovili tudi kršitve, povezane z neupravičenim prehajanjem mej občin, neuporabo mask in nedovoljenim zbiranjem.

Glede Jenulla pa na Policiji pravijo, da so med opravljanjem nalog varovanja pridobili informacijo o domnevnem organizatorju shoda, ki je kršil tako prometna pravila kot tudi predpise o javnih zbiranjih. "Moškega so po izmenjavi informacij policisti ustavili in proti njemu tudi vodijo prekrškovni postopek."