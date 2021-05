Na 'vseslovensko vstajo' poleg protestnikov in sindikatov tudi LMŠ in SD

"Ustavna kategorija – pravica do protestiranja – je namenjena temu, da ljudstvo z mirnim zbiranjem, s protestom pokaže oblasti, kdaj je dovolj. Pred dobrim tednom dni smo poslanke in poslanci stranke LMŠ na Trgu republike na simboličen način pokazali, da se ne oklepamo poslanskih mandatov, ter obljubili, da se bomo pridružili uporu proti nedemokratičnemu ravnanju aktualne vlade. Držali bomo obljubo in se v petek, 28. maja 2021, pridružili protestnikom," so v izjavi za javnost sporočili poslanci in poslanke LMŠ.

Opozorili so tudi, da živimo v času, ko nekatere koalicijske stranke kršijo svoje predvolilne obljube oziroma jih postavljajo nad interese vseh nas. " Živimo v času, ko ne poznamo več normalnosti, v času, ki ga aktualna vlada pod pretvezo epidemije izkorišča za uniče(va)nje demokratičnih postulatov naše države, h katerim smo se pred 30 leti zavezali – najeda svobodo ter spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic."

Menijo, da je prav, da ljudje izrazijo svoje nestrinjanje s spornimi dejanji vlade in z njenim odnosom do vseh in vsega – do državnih institucij in do pravnega reda. "Oblast je morda pričakovala, da bo s svojim načinom vladanja in s hujskanjem ljudi še bolj razdvojila in polarizirala. A dosegla je ravno nasprotno – povečala je njihovo občutljivost, okrepila zavest ter jih povezala in poenotila – proti sebi. Zdaj je čas za vrnitev v normalnost in za predčasne volitve," so še zapisali.

Da se pridružujejo podpori sindikatov in protestnih gibanj na mirnem protivladnem protestu ta petek, so sporočili tudi iz SD. " Socialni demokrati se pridružujemo sindikatom in protestnim gibanjem pri podpori mirnemu protestu proti vladi Janeza Janše, ki bo 28. maja 2021 v Ljubljani. Ponavljamo svoj poziv k odstopu Janeza Janše in takojšnjim predčasnim volitvam," je v izjavi zapisalo predsedstvo SD.

V SD so podprli tudi skupne aktivnosti stranke in civilne družbe oz. sindikatov pri razpisu referendumov o zakonu o vodah ter zakona o demografskem skladu.

Vlado so pozvali, naj spoštuje ustavno pravico do svobode izražanja, pravico do protesta in pravico do javnega zbiranja. Pri tem pozivajo "vse pristojne z vlado na čelu, naj se vzdržijo nasilja in represije. Predlog kongresne resolucije SDS je namreč mogoče razumeti kot vnaprejšnje legitimiranje nasilja in represije nad drugače mislečimi."

Predsednica SD Tanja Fajon je spomnila, da stranka v soboto praznuje 28. obletnico združevanja levih, socialdemokratskih in socialističnih sil v Združeno listo socialnih demokratov, ob tem ta konec tedna mineva tudi prvo leto, odkar vodi stranko: "Ponosno ugotavljam, da smo v tem času okrepili zaupanje ljudi v socialno demokracijo, vzpostavili partnersko sodelovanje z opozicijo, okrepili svoje sodelovanje s civilno družbo in skupaj z njo zastavili skupne projekte, izboljšali vključenost članstva v sprejemanje odločitev in začeli prenovo svoje mreže. Predvsem pa smo zanesljiva in stabilna opozicijska sila, ki krepi politično, vsebinsko in kadrovsko alternativo Janševi vladi."

Kot je znano, jutrišnji protestni shod podpira tudi pet reprezentativnih sindikalnih central, ki so nedavno izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Vodstva se bodo protesta tudi udeležila. Med drugim bodo opozorili na odsotnost socialnega dialoga pod to vlado, so povedali v KSJS.