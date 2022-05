Protestno pismo proti avstrijskemu podaljševanju nadzora meje s Slovenijo

Evropski poslanci iz Slovenije Irena Joveva, Ljudmila Novak, Klemen Grošelj, Franci Bogovič in Milan Brglez navajajo, da so bili seznanjeni s tem, da je Avstrija z obvestilom Evropski komisiji pojasnila odločitev o ponovni uvedbi nadzora na svojih mejah z Madžarsko in Slovenijo. A opozarjajo, da evropska zakonodaja jasno določa, da skupno obdobje nadzora na notranjih mejah EU, vključno s podaljšanji, ne sme biti daljše od šestih mesecev. V izrednih okoliščinah se lahko podaljša na največ dve leti.

Omenjeni poslanci poudarjajo, da je pravica do prostega gibanja oseb ena temeljnih predpostavk in ustanovnih pravic EU. Države članice EU bi morale potemtakem storiti vse, da bi se držale teh načel in upoštevale svoje dolžnosti v okviru pogodb EU, so prepričani. Ob tem so dodali, da mora biti ponovna uvedba nadzora na mejah sorazmerna z domnevno ugotovljeno grožnjo.