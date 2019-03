Protestno pismo zaradi vojaških vaj pri Postojni

Z Občine Postojna so danes sporočili, da vaje na Počku še vedno potekajo, in čeprav so bile najavljene pred časom, so upali, da bo Mors upošteval njihovo mnenje in mnenje občanov, da se prekine streljanje s težkim orožjem. Zaradi neodzivnosti so na Mors poslali protestno pismo, kjer so izpostavili "njihovo ignoranco vseh naših pogovorov z njimi. Že večkrat smo poudarili, da bi si želeli, da se vsaj tuje vojske umaknejo s tega majhnega vadišča pri Postojni, da se na ta način zmanjša hrup in neugoden vpliv na okolje."

Težave za Slovensko vojsko na Počku se vlečejo že leta, pred časom so na Občini Postojna svetniki nastopili proti njihovi povečani prisotnosti na vadišču. Obrambni minister Karl Erjavec je s postojnskim županom napovedal iskanje drugih možnosti za uporabo osrednjega vadbišča, če vojska tam ne bo več zaželena. Minister je takrat izjavil, da je na potezi občina – in tako so 6. februarja svetniki enotno zahtevali, da se "osrednje vadišče v Postojni nemudoma ukine in se vse že napovedane, nenapovedane in predvidene vaje odpovejo".

Za odziv smo se obrnili tudi na Slovensko vojsko oziroma Mors, s katerega so nam sporočili, daso "pri načrtovanju aktivnosti Slovenske vojske na OSVD Poček za marec dosledno upoštevali, da se nočni čas šteje skladno z javnim redom in mirom med 22. in 6. uro, skladno z dogovorom (od katerega je Občina Postojna odstopila) pa izvajamo nočna streljanja od ponedeljka do četrtka največ 10 dni."

Župan občine Igor Marentič nam je pred kratkim prav tako dejal, da občino motijo predvsem velike vaje, na katerih sodelujejo tudi tuje sile. "Ne gre samo za pilatuse, ti so še najmanjši problem. Gre za letala F-16, ki priletijo iz Aviana, za Mirage oziroma reaktivna letala drugih sil." STA poroča, da se na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni v teh dneh usposabljajo usmerjevalci združenega ognja iz enot Slovenske vojske in sedmih zavezniških tujih oboroženih sil v okviru mednarodnega šesttedenskega tečaja. Piloti pa v času usposabljanja vadišče preletavajo vsak dan.

V razlagi so predstavili omejitve, ki jih izvajajo v skladu s pogodbo, od katere je občina odstopila, in sicer da se streljanje ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo izvajalo, "razen ob usposabljanju enot, popolnjenih s pogodbeno rezervo SV in vojnih enot SV".Marca bodo izvajali nočno streljanje štirikrat. 25., 26., 27. in 28. marca. Prve tri dni do tretje ure zjutraj, 28. pa le do polnoči.

Čeprav so z občine sporočili, da komunikacija med ministrstvom in občino ni zgledna, Mors vztraja, da "se z vodstvom Občine Postojna pogovarja o vseh odprtih vprašanjih v povezavi z osrednjim vadiščem na Počku". Te pogovore naj bi vodila posebna delovna skupina, ki bo pooblaščena za nadaljevanje tega dialoga. Dialog je slab, saj je, kot so zapisali na občini, " pot prek Morsa več kot očitno nemogoča, brez vsakršnega razumevanja za naše razmere z njihove strani. Nimamo podpore pri ministru za obrambo, na vse proteste in dejanja Občine Postojna se ni odzval niti vrhovni poveljnik oboroženih sil predsednik Borut Pahor."

Po naših informacijah Mors pospešeno išče alternativne lokacije za uporabo težkega orožja in letalskih vaj, a se zapleta, saj se občine ne želijo zavezati za podpis kakršnekoli pogodbe, ne da vojska jasno opredeli načine in velikost vaj. Večina se namreč boji postojnskega primera, ko bodo vaje postale moteče in bi lahko negativno vplivale na okolje in ljudi.