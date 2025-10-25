Novo upanje za Jožeta in Dušana: proteza zapestnega sklepa

Ker je levičar, je Dušan vse življenje levo roko bolj obremenjeval. Zapestni sklep se sicer najpogosteje obrabi zaradi ponavljajočih se gibov, razlaga Mulh.

Težave v levem zapestju so se začele pred petimi leti, pripoveduje Dušan Jerlah in pokaže precejšnjo oteklino. Plastični in estetski kirurg Robert Mulh primerja rentgenske posnetke zdravega in obrabljenega zapestja: "Od te kosti do te kosti se vidi nek prazen prostor, to se pravi, neka črnina in v tem delu je hrustanec. Pri pacientu, ki ima obrabo, pride pa tako, da ta kost vdira že v to kost in tega hrustanca praktično ni več. Takrat pride do drgnjenja kosti ob kost, do tako imenovanih kostnih opilkov in draženja sklepne ovojnice."

Rešitev je lahko takšna proteza, ki je na tržišču manj časa kot proteze za ostale sklepe, v novomeški bolnišnici jo uporabljajo leto in pol: "Tukaj se odstrani proksimalna vrsta kosti in se potem vgradi proteza, ki je iz treh komponent. Paziti je treba samo med operacijo, da se to kost ne zdrobi."

Dušana pospremimo v operacijsko. Poseg, ki traja do ure in pol, lahko poteka v regionalni ali splošni anesteziji. Po ustrezni pripravi kirurg zariše mesto reza, odpre zapestje in začne odstranjevati kosti. Nato s posebnim strojem zavrta v tretjo dlančnico in izmeri, kakšna velikost proteze bo prava za Dušana. Vmes roko večkrat poslikajo, da preverijo, ali gre vse po načrtu. Na vrsti je vstavljanje proteze, ki jo čvrsto privijači. Postopek ponovi še v koželnici, na koncu pa namesti glavo in vrat proteze ...

Od maja ima protezo v levem zapestju tudi upokojeni električar Jože Cujnik, ki je pred tem trpel hude bolečine. Zahtevnost in dolžina okrevanja sta sicer odvisni od pacienta: "Približno dva do štiri tedne imamo opornico, po tem času pa potem začnemo opornico opuščati in začnemo s fizioterapijo. To pa traja zagotovo še kakšen mesec, lahko tudi dva."

Jože je zdaj - kot pravi - super: "Razlika je, čuti se, da je tujek notri. Da pa bi me kaj oviralo, pa ne."

Sicer pa ga operacija oziroma proteza čaka še na desnem, prav tako obrabljenem zapestju.