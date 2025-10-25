Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Novo upanje za Jožeta in Dušana: proteza zapestnega sklepa

Ljubljana , 25. 10. 2025 17.42 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
1

Obrabljenost zapestnega sklepa lahko povzroča hude bolečine in omejuje vsakdanja opravila. Novomeška bolnišnica uspešno izvaja posege zamenjave sklepa z umetno protezo, ki pacientom povrne skoraj polno funkcionalnost in odpravi bolečine, kar potrjujejo izkušnje Jožeta in Dušana.

Težave v levem zapestju so se začele pred petimi leti, pripoveduje Dušan Jerlah in pokaže precejšnjo oteklino. Plastični in estetski kirurg Robert Mulh primerja rentgenske posnetke zdravega in obrabljenega zapestja: "Od te kosti do te kosti se vidi nek prazen prostor, to se pravi, neka črnina in v tem delu je hrustanec. Pri pacientu, ki ima obrabo, pride pa tako, da ta kost vdira že v to kost in tega hrustanca praktično ni več. Takrat pride do drgnjenja kosti ob kost, do tako imenovanih kostnih opilkov in draženja sklepne ovojnice."

Ker je levičar, je Dušan vse življenje levo roko bolj obremenjeval. Zapestni sklep se sicer najpogosteje obrabi zaradi ponavljajočih se gibov, razlaga Mulh.

Operacija zapestja
Operacija zapestja FOTO: 24ur.com

 Rešitev je lahko takšna proteza, ki je na tržišču manj časa kot proteze za ostale sklepe, v novomeški bolnišnici jo uporabljajo leto in pol: "Tukaj se odstrani proksimalna vrsta kosti in se potem vgradi proteza, ki je iz treh komponent. Paziti je treba samo med operacijo, da se to kost ne zdrobi."

Dušana pospremimo v operacijsko. Poseg, ki traja do ure in pol, lahko poteka v regionalni ali splošni anesteziji. Po ustrezni pripravi kirurg zariše mesto reza, odpre zapestje in začne odstranjevati kosti. Nato s posebnim strojem zavrta v tretjo dlančnico in izmeri, kakšna velikost proteze bo prava za Dušana. Vmes roko večkrat poslikajo, da preverijo, ali gre vse po načrtu. Na vrsti je vstavljanje proteze, ki jo čvrsto privijači.  Postopek ponovi še v koželnici, na koncu pa namesti glavo in vrat proteze ...

Od maja ima protezo v levem zapestju tudi upokojeni električar Jože Cujnik, ki je pred tem trpel hude bolečine. Zahtevnost in dolžina okrevanja sta sicer odvisni od pacienta: "Približno dva do štiri tedne imamo opornico, po tem času pa potem začnemo opornico opuščati in začnemo s fizioterapijo. To pa traja zagotovo še kakšen mesec, lahko tudi dva."

 Jože je zdaj - kot pravi - super: "Razlika je, čuti se, da je tujek notri. Da pa bi me kaj oviralo, pa ne." 

Sicer pa ga operacija oziroma proteza čaka še na desnem, prav tako obrabljenem zapestju.

proteza dlani zapestni sklep obraba sklepa ortopedija bolečine v zapestju
Naslednji članek

Vzletelo prvo letalo nove direktne linije na Gran Canario

Naslednji članek

Pretep pred novomeškim lokalom, občan v kritičnem stanju

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
METANSKI
25. 10. 2025 18.11
JA, MORDA BOMO TUDI TO POTREBOVALI, KO BOMO OSTARELI! NIKOMUR NI PRIZANEŠENO - STAROST IN SMRT!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306