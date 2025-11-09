Svetli način
V prihodnjih dneh povečan promet vojaških vozil proti Dolenjski

Ljubljana, 09. 11. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
11

V prihodnjem tednu na cestah proti jugovzhodnemu delu države pričakujte večje število vojaških vozil. "Pripadnice in pripadniki poveljstev in enot Slovenske vojske bodo v tednu od 10. do 16. novembra znotraj vojašnic ter vadišč in strelišč Slovenske vojske izvajali načrtovane vaje in usposabljanja, ki bodo vsebovala tudi premike moštev ter vojaških vozil na lokacije izvedbe teh aktivnosti in nazaj v matične enote," pojasnjujejo v Slovenski vojski.

Povečan promet vojaških vozil na koridorjih mobilnosti bo predvsem v torek, 11., in v sredo, 12., novembra iz vojašnic po Sloveniji v smeri vojašnic v Novem mestu in Cerkljah ob Krki. Promet bo nato povečan tudi v nasprotni smeri ob vračanju v matične enote.  

Ostale aktivnosti bodo sicer potekale na več lokacijah po državi. 

Kot so še pojasnili v Slovenski vojski, gre za vajo Jesen 25, v sklopu katere bodo na strateški ravni preigrani procesi načrtovanja in priprav na povečanje vojaških zmogljivosti in njihovega dopolnjevanja, postopki načrtovanja in priprav mobilizacije ter izvajanja nalog podpore države gostiteljice. Hkrati bodo aktivnosti potekale tudi na operativni in taktični ravni.

Slovenska vojska vojaška vozila Dolenjska vaja Jesen 25 promet
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Divji petelin
09. 11. 2025 16.32
Ja vojsko na mejo in postaviti kontejnerje bivalne kot karaule, ker pa imata Fajonka in Kosovka rade Zelenega naj se del naše armade Poslje ma frontne črte….💣🙉
ODGOVORI
0 0
štajerc65
09. 11. 2025 16.28
+1
Mogoče je pa to varovanje onih dveh v hišnem priporu.
ODGOVORI
1 0
Vladna norost
09. 11. 2025 16.34
Da bosta res v hišnem priporu...
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
09. 11. 2025 16.28
-2
a to trenirajo kako in kamele bodo bežali ko bo zaropotalo
ODGOVORI
1 3
anatomija
09. 11. 2025 16.34
+1
niso naši vojaki kot srbi . Pa tudi IMT traktorjev nimamo
ODGOVORI
1 0
suleol
09. 11. 2025 16.27
+1
in kaj stojijo na mejah, a ilegalni prebezniki se pripeljejo z avtomobili na mejo al jaz ne razumem, valjda treba pokrivat ilegalne prehode skozi goz pa reke valda al
ODGOVORI
1 0
proofreader
09. 11. 2025 16.21
+4
V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 104 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 94 na območju PU Novo mesto, 8 na območju PU Ljubljana in 2 na območju PU Maribor. Med njimi smo obravnavali največ, 26 državljanov Egipta, 15 Afganistana in 10 Indije.
ODGOVORI
5 1
suleol
09. 11. 2025 16.28
+3
in ke so vojne v teh nastetih drzavah ma sam deportacija pa kazen
ODGOVORI
3 0
Five -O
09. 11. 2025 16.15
+8
Bodo naredili kak krog čez romsko naselje pa to..
ODGOVORI
9 1
štajerc65
09. 11. 2025 16.13
+1
Teh 40 vojakov se bo vsak z svojim oklepnikom peljal ali kaj?
ODGOVORI
5 4
iziizi
09. 11. 2025 16.11
+2
TOOO VOJSKA NAJ NAREDI RED IN DISCIPLINO
ODGOVORI
5 3
