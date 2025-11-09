V prihodnjih dneh povečan promet vojaških vozil proti Dolenjski

Povečan promet vojaških vozil na koridorjih mobilnosti bo predvsem v torek, 11., in v sredo, 12., novembra iz vojašnic po Sloveniji v smeri vojašnic v Novem mestu in Cerkljah ob Krki. Promet bo nato povečan tudi v nasprotni smeri ob vračanju v matične enote.

Ostale aktivnosti bodo sicer potekale na več lokacijah po državi.

Kot so še pojasnili v Slovenski vojski, gre za vajo Jesen 25, v sklopu katere bodo na strateški ravni preigrani procesi načrtovanja in priprav na povečanje vojaških zmogljivosti in njihovega dopolnjevanja, postopki načrtovanja in priprav mobilizacije ter izvajanja nalog podpore države gostiteljice. Hkrati bodo aktivnosti potekale tudi na operativni in taktični ravni.