Proti gripi se bo mogoče cepiti predvidoma od začetka oktobra

Najučinkoviteje se pred gripo po navedbah inštituta zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, zato je cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni in drugi) uspešnost cepljenja lahko nižja.

Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje in ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z respiratorno simptomatiko in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri bolnikih s kroničnimi boleznimi, starejših bolnikih, majhnih otrocih, nosečnicah in osebah z izjemno povečano telesno težo pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti in višjo smrtnostjo, so v priporočilih za cepljenje proti gripi v sezoni 2023/2024 poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, za otroke, stare od šest mesecev do dveh let, nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo. Cepljenje je posebej priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebej to velja za zdravstvene delavce in sodelavce ter druge nujne službe.

Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki in drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi območne enote NIJZ. Cepivo proti gripi na cepilna mesta prihaja v tem tednu.

Na voljo 185.000 odmerkov, nekateri ZD že napovedali datum začetka

Na voljo bo 185.000 odmerkov cepiva proti gripi. Za vsako sezono cepljenja se v okviru NIJZ in posvetovalne skupne za cepljenje pripravi ocena potreb za cepivo proti gripi na podlagi cepljenj v preteklih sezonah in na podlagi epidemioloških razmer, so za pojasnili na inštitutu.

"Realizacija programa cepljenja, ki se financira iz sredstev obveznega zavarovanja, je odvisna od odziva na neobvezna cepljenja. Predvidevamo, da bo v letu 2023 za izvedbo programa potrebno približno devet milijonov evrov, od tega približno milijon evrov za cepivo proti gripi," so še sporočili z NIJZ.

Nekateri zdravstveni domovi (ZD) so datum začetka cepljenja sicer že napovedali. Pri ZD Litija so tako na spletni strani zapisali, da bodo cepljenje proti gripi začeli 9. oktobra, pri ZD Celje pa so na spletni strani zapisali, da bodo cepljenje začeli v ponedeljek.