Proti gripi se je cepilo že več ljudi kot v celotni lanski sezoni

Glede na veliko povpraševanje po cepljenju proti gripi je NIJZ izvajalcem cepljenja razdelil že vse odmerke, ki jih je naročil za letošnjo sezono, to je 170.000 odmerkov.

Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce, priporočajo pa ga vsem, ki so starejši od 6 mesecev. Še zlasti pa starejšim odraslim (osebe, stare 65 let in več), kroničnim bolnikom, osebam z izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev starosti) in nosečnicam.

Po starostnih skupinah je največ cepljenih med tistimi, ki so stari 70 let ali več. Med njimi je cepljenih dobrih 20 odstotkov. Med tistimi, ki so stari med 60 in 69 let, je trenutno cepljenih dobrih 12 odstotkov.

Cepljenje proti gripi se je letos začelo 20. oktobra po vsej državi. Najbolj smiselno se je cepiti pred začetkom sezone gripe, opozarja NIJZ. Prava sezona se pri nas še ni začela, vendar se primeri gripe že pojavljajo. "V večini evropskih držav gripa še omejeno kroži med prebivalstvom. O zgodnjem začetku kroženja gripe poročajo iz Velike Britanije, Španije in Norveške," so zapisali na NIJZ.