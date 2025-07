Proti Hrvaški 45 minut zamude, čez mejo pričakujejo prometni kolaps

Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje se pot voznikom proti Hrvaški podaljša za 45 minut, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani pa za 30 minut.

Prometno-informacijski center navaja, da se prav danes začenjajo počitnice v delu Avstrije, Švice, Belgije, Nizozemske in Nemčije, ob tem pa je danes na Češkem in Slovaškem tudi praznik, zaradi česar bo gostota prometa ta konec tedna še posebej gosta.

Z Generalne policijske uprave so sporočili, da pričakujejo na cestah, ki vodijo k turističnim krajem, tudi večje število kolesarjev in motoristov. Voznike opozarjajo, naj bodo osredotočeni na vožnjo, se nanjo ustrezno pripravijo in prilagodijo hitrost razmeram na cesti, vremenskim razmeram in svojim sposobnostim na avtocestah ter hitrih cestah.