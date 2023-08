Proti Karavankam se vije dolga kolona vozil, na terenu vse patrulje

Policija ob tem še, da so izvozi Jesenice vzhod (Lipce), Lesce in Radovljica namenjeni samo za lokalni promet. "Alternativa so sicer vsi bivši mejni prehodi z Avstrijo (Ljubelj, Šentilj ...)," svetujejo.

"Vse policijske patrulje so na terenu in se maksimalno trudijo zagotavljati prometno varnost. Pomoč jim nudijo tudi redarji in cestninski nadzorniki," zagotavljajo. Vsem voznikom svetujejo, da hitrost prilagodijo razmeram na cesti, pazijo na varnostno razdaljo in reševalni pas. V koloni naj ne zapuščajo vozil. "Bodite strpni in brez slabe volje," še pozivajo.