Proti komarjem z repelenti in komarniki, učinkovitost naravnih pripravkov pa nižja

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) priporoča sredstva z znanimi sintetičnimi učinkovinami. Aktivne snovi v sredstvih za zaščito komarjem blokirajo receptorje za zaznavanje našega vonja, lahko pa sproščajo komarjem neprijeten vonj in jih na ta način odganjajo. V repelentih najdemo predvsem štiri različne učinkovine, ki jih vsebujejo tudi pršila in losjoni na testu, o katerem je že lani poročala ZPS.

DEET je najdlje poznana in tudi najbolj raziskana sintetično pridobljena učinkovina. Velja za varno, ker so nezaželeni učinki, mednje sodita glavobol in vrtoglavica, zaradi pogoste uporabi te snovi v visokih koncentracijah zelo redki. Kljub temu ni priporočljivo pretiravati, posebno za otroke so primerni repelenti z največ 10-odstotno koncentracijo DEET. Ker topi gumo in plastiko, ga ne nanašamo na oblačila ali predmete iz teh materialov, ker jih lahko poškodujemo, so opozorili na ZPS.

Ikaridin, tudi pikaridin, je po učinkovitosti primerljiv z DEET. Pridobljen je sintetično, obstaja pa tudi v črnem popru.

IR3535 je po učinku prav tako primerljiv z DEET. Tudi ta učinkovina topi plastiko.

Olje limonovega evkalipta je izvleček, pridobljen iz avstralskega evkalipta. V izdelku ga lahko prepoznamo tudi pod trgovskimi imeni, kot sta Citrepel in Citriodiol. Ne smemo ga zamenjati z navadnim eteričnim oljem evkalipta, ki je pridobljen z destilacijo, saj ta vsebuje predvsem rastlinske sestavine, a zelo malo učinkovine PMD, najdene v olju limonovega evkalipta, no navedli pri ZPS.

Pršila in losjoni učinkoviti, a krajši čas od oglaševanega

Na testu, ki ga je ZPS povzela, izvedli pa so ga pri francoski potrošniški organizaciji UFC-Que choisir, so preizkuševalci preverjali, kako uspešna so sredstva pri preprečevanju pikov komarjev, navadnih in tigrastih, in tudi trajanje zaščite. Večina proizvajalcev navaja, da nas bodo izdelki pred piki ščitili od šest do osem ur, nekateri celo do 12 ur.

Kot poroča ZPS, je pri večini izdelkov zaščita padla že po treh urah, le trije od testiranih izdelkov so visoko zaščito ohranili še četrto uro. Pozneje je vsem repelentom učinkovitost znatno padla.

Mnogi se odganjanja komarjev lotijo tudi z različnimi napravami, ki pa temeljijo na različnih tehnologijah, kot so ultrazvok, LED-sijalka in oddajanje insekticida. Med testiranimi napravami je ena v 12 urah odvrnila le šest odstotkov tigrastih in 12 odstotkov navadnih komarjev, druga pa 14 odstotkov tigrastih in 35 odstotkov navadnih komarjev, so navedli pri ZPS.

Večina preizkušenih modelov zapestnic komarje odganja z vonjavami eteričnih olj, kot je citronela, a so se na testu izkazale za neučinkovite. Komarji so med preizkusom pristajali tudi kar na zapestnicah, poroča ZPS.

Naravni repelenti niso vedno naravno pridobljeni, NIJZ svetuje fizične prepreke

Mnogi prisegajo tudi na naravne repelente, ki vsebujejo različna eterična olja, zato so jih sodelavci ameriške potrošniške organizacije Consumer Reports uvrstili na obsežen preizkus sredstev za zaščito pred piki komarjev. Rezultati, razen pri tistih izdelkih, ki so vsebovali izvleček olja limonovega evkalipta z učinkovino PMD, niso bili spodbudni, saj so se vsi tovrstni izdelki znašli na dnu lestvice učinkovitosti, so navedli na ZPS.

Izvajalci testa so še opozorili, da so lahko olja pridobljena neposredno iz rastlin ali pa sintetično, kar je ceneje, torej oznaki "naraven" ne gre vedno zaupati. Prav tako ZPS opozarja, da so eterična olja med najpogostejšimi povzročitelji alergij, zato velja previdnost pri njihovi uporabi, še posebno pri otrocih.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani poleg uporabe repelentov svetuje odstranjevanje stoječe vode iz svojega okolja in tako zmanjšanje možnosti za razmnoževanje komarjev. Odsvetujejo zadrževanje na prostem takrat, ko je aktivnost komarjev največja, ko pa se odpravimo v naravo, je dobro nositi svetla oblačila, ki pokrijejo čim večji del telesa.

Za preprečevanje vstopa komarjem v notranje prostore so učinkovite mreže proti komarjem oziroma komarniki.

Nasveti pri nakupu in uporabi sredstev

Če se odločimo za repelent, pa ZPS svetuje še, naj ne izbiramo izdelkov z večjo koncentracijo aktivne snovi, kot je običajna. Testi kažejo, da večja koncentracije ne pomeni tudi večje zaščite. Sredstva tudi niso primerna za neposredno pršitev na obraz ali nanos na kožo, ki je poškodovana, še dodajajo.

Pri ZPS poudarjajo tudi pomembnost natančnega sledenja navodilom za uporabo in preverjanja deklaracij ter opozoril, še posebno tistih, ki se nanašajo na omejitev starosti otrok, za katere je uporaba izdelka dovoljena. Uporaba pršil za otroke, mlajše od šestih mesecev, ni primerna. Pred uporabo je priporočljivo na majhni površini kože najprej preveriti, ali je otrok morda preobčutljiv za izdelek, po nanosu pa počakati vsaj nekaj ur, še svetujejo pri ZPS.

Domači navadni komarji pri nas prenašajo virus Zahodnega Nila, drugih bolezni, ki jih prenašajo komarji, v Sloveniji zaenkrat ni, navaja NIJZ na svoji spletni strani.

Za zdaj tudi ni dokazov, da bi komarji prenašali novi koronavirus.