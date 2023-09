Huda nesreča na ljubljanski obvoznici: vozila zagorela, poškodovanih več oseb

Južna obvoznica je na tem delu popolnoma zaprta, prav tako je oviran promet v nasprotni smeri, zato ljubljanski policisti priporočajo obvoz preko severne ljubljanske obvoznice. "Vse, ki so obstali v zastoju prosimo, da upoštevajo navodila policistov in upravljalca ceste in naj ne vozijo vzvratno, obračajo ali hodijo po cestišču," dodajajo.

Okoli 15.30 ure se je na južni ljubljanski obvoznici v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra zgodila hujša prometne nesreče. Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je v nesrečo udeleženih več vozil, tudi tovornih. V trčenju so vozila tudi zagorela. "Po doslej znanih podatkih je poškodovanih več oseb. Intervencija in gašenje vozil trenutno še vedno potekata," so sporočili s Policije.

Zavod reševalni pas je medtem voznike opozoril, naj ustvarijo in vzdržujejo reševalni pas. Poudarjajo tudi, da to ni čas za opazovanje, fotografiranje ali snemanje trčenja ter da je to "skrajno neprimerno in nevarno početje". S tem namreč vozila povzročajo zastoje, v nevarnost pa spravljamo tako sebe kot ostale udeležence v prometu, posredovalce in žrtve. "Spremljajte promet pred in za seboj, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, v zastoju pa ne izstopajte iz vozil in ne ovirajte reševanja," še poudarjajo.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra je zaradi nesreče proti Kopru zaprta ljubljanska južna obvoznica med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik, prav tako pa je zaprt tudi uvoz Ljubljana jug proti Primorski. Obvoz je urejen: iz smeri predora Golovec proti Šmarju Sap, oziroma za voznike, ki prihajajo iz smeri Dolenjske pa proti Štajerski in na severno ljubljansko obvoznico in potem proti Primorski.