Proti Obali več deset tisoč motoristov, bodite pozorni na zapore cest

V Portorožu bo od jutri, 9. junija, do nedelje, 12. junija, potekalo 29. letno evropsko srečanje H.O.G. Rally - srečanje lastnikov in ljubiteljev Harley Davidsonov. Zaradi velikega interesa pričakujejo v Portorožu približno 30.000 motociklistov in drugih obiskovalcev. Zaradi omenjenega dogodka bo na območju več zapor cest, sporoča PU Koper.

Zapora na cesti Obala v Portorožu

Zapora bo na cesti Obala od križišča z ulico Med vrtovi (pri hotelu Marko) do križišča s Koprsko cesto, in sicer od četrtka, 9. 6. 2022, od 6. ure zjutraj do nedelje, 12. 6. 2022, do polnoči. Promet bo potekal enosmerno po desni strani cestišča v smernem pasu proti Piranu. Del te strani ceste, kjer so parkirni prostori, bo namreč namenjen intervencijski poti. Smerni pas proti Luciji pa bo zaprt, ker bodo tam urejena parkirišča za motorje. V smeri iz Pirana v Portorož bo urejen obvoz preko Belega Križa.