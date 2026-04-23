'Proti parkirninam': Iniciative pozivajo k oddaji podpisa

Kot je na današnji novinarski konferenci civilnih iniciativ za Štepanjsko naselje, za ohranitev Plečnikovega stadiona, tržnice in Križank ne damo, proti sežigalnici v Ljubljani, Organizacije Alpe Adria Green in Mi smo Ljubljana povedal predstavnik Iniciative za Štepanjsko naselje Klemen Fajs, je ob vseh težavah, ki jih je ustvarilo vodstvo mestne uprave, ključno povezovanje.

Ena največjih težav v Ljubljani je parkiranje v večjih soseskah. "Mestna občina Ljubljana nam po 20 letih kuhanja parkirnih težav izstavlja račun za lastne napake. A resnica je preprosta, občina je ustvarila mesto brez mobilnostnih alternativ, parkirišč je premalo, dovolilnica pa ni rešitev, zato začenjamo zbiranje podpisov za referendum proti spremembam odloka o urejanju prometa," je povzel.

Prebivalci Ljubljane po njegovih navedbah nimajo ustrezne alternative avtomobilom. "Javni promet je počasen, nezanesljiv in nekonkurenčen. Ljudje ne uporabljajo avtomobila iz objestnosti, ampak iz potrebe, mestna politika pa ne zmanjšuje odvisnosti od avtomobila, ampak jo izkorišča. Namesto boljšega javnega prometa smo dobili parkirnino, namesto reda kaznovanje ljudi," je dejal.

Predstavniki ostalih iniciativ meščane pozivajo k oddaji podpisa, saj so politike mestne uprave tudi na ostalih področjih podobne in problematične. Ob tem je Arne Vehovar v imenu tistih, ki nasprotujejo gradnji sežigalnice v Ljubljani in ob napovedi župana Zorana Jankovića, da bodo o tem vprašanju organizirali referendum, pozval, naj se referenduma združita in izvedeta v začetku jeseni.