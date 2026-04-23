Slovenija

'Proti parkirninam': Iniciative pozivajo k oddaji podpisa

Ljubljana, 23. 04. 2026 12.50 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
M.S.
Iniciativa za Štepanjsko naselje

Iniciativa za Štepanjsko naselje bo v petek začela zbirati podpise pod zahtevo za razpis referenduma o spremembah odloka o urejanju prometa v ljubljanski občini. Zbiranje bo prek e-Uprave ali osebno na upravnih enotah trajalo do 28. maja. Informacije o referendumu so zbrane na spletni strani Parkirišča so naša.

Kot je na današnji novinarski konferenci civilnih iniciativ za Štepanjsko naselje, za ohranitev Plečnikovega stadiona, tržnice in Križank ne damo, proti sežigalnici v Ljubljani, Organizacije Alpe Adria Green in Mi smo Ljubljana povedal predstavnik Iniciative za Štepanjsko naselje Klemen Fajs, je ob vseh težavah, ki jih je ustvarilo vodstvo mestne uprave, ključno povezovanje.

Ena največjih težav v Ljubljani je parkiranje v večjih soseskah. "Mestna občina Ljubljana nam po 20 letih kuhanja parkirnih težav izstavlja račun za lastne napake. A resnica je preprosta, občina je ustvarila mesto brez mobilnostnih alternativ, parkirišč je premalo, dovolilnica pa ni rešitev, zato začenjamo zbiranje podpisov za referendum proti spremembam odloka o urejanju prometa," je povzel.

Prebivalci Ljubljane po njegovih navedbah nimajo ustrezne alternative avtomobilom. "Javni promet je počasen, nezanesljiv in nekonkurenčen. Ljudje ne uporabljajo avtomobila iz objestnosti, ampak iz potrebe, mestna politika pa ne zmanjšuje odvisnosti od avtomobila, ampak jo izkorišča. Namesto boljšega javnega prometa smo dobili parkirnino, namesto reda kaznovanje ljudi," je dejal.

Predstavniki ostalih iniciativ meščane pozivajo k oddaji podpisa, saj so politike mestne uprave tudi na ostalih področjih podobne in problematične. Ob tem je Arne Vehovar v imenu tistih, ki nasprotujejo gradnji sežigalnice v Ljubljani in ob napovedi župana Zorana Jankovića, da bodo o tem vprašanju organizirali referendum, pozval, naj se referenduma združita in izvedeta v začetku jeseni.

Problematiziral je po njegovem diskriminatorna referendumska pravila, saj je treba pri občinskem zbrati pet odstotkov overjenih podpisov, na državni ravni 2,5 odstotka, ter da je odstotek enak za vse občine. "V Ljubljani to pomeni okoli 13.000 podpisov, v Občini Osilnica pa 15 podpisov," je ponazoril. Po njegovem bi morali razmisliti o zbiranju podpisov na enak način, kot to poteka pri evropskih državljanskih pobudah, kjer zadošča podatek o enotni matični številki občana.

Sarah Ženko iz gibanja Mi smo Ljubljana je dejala, da podpirajo referendum proti parkirninam, saj predstavlja glas Ljubljane, ki ga ne morejo utišati. "Namesto nočnih linij smo dobili nočno parkirnino, namesto urejenih kolesarskih poti sekate drevesa in utirate pot investitorjem, namesto urejenega parkiranja smo dobili plačljivo parkiranje. Jasno je, da mestna oblast ne zastopa naših interesov, ampak interese turistov, investitorjev in korporacij," je poudarila.

Apolonija Simon, ravnateljica ljubljanske srednje šole za oblikovanje in fotografijo, je opozorila, da se v zadnjih letih v Ljubljani ponavlja enak vzorec odločitev. "Te nastajajo prehitro, brez celovitih analiz in resničnega vključevanja javnosti. To vidimo pri urejanju parkiranja in prometa, posegih v javnih prostorih, ravnanju s kulturno dediščino, projektih, ki vplivajo na okolje in zdravje, ter v razpravah o sežigalnici," je povedala.

parkiranje štepanjsko naselje

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
23. 04. 2026 14.42
Moral bi biti tudi referendum ... "pasamdanizoki" .. no, v prvi vrsti bi pa res moral biti referendum ... "STOP C0 KNANAL !!!"
Dusan Bucer
23. 04. 2026 14.41
Verjetno je bilo ob gradnji planirano eno parkirišče na stanovanje. Danes je verjetno nekaj vozil na stanovanje. Razumem problem a danes imajo skoraj vsi starejši od 18 let avto. Tudi tisti, ki bi lahko kaj opravili peš ali z javnim prevozom. Preveč je maksimalno "komot".
Anion6anion
23. 04. 2026 14.32
Pokupili stanovanja po jazbinskivem zakonu , zdaj bi še garaže želeli
jugatneme
23. 04. 2026 14.32
Na Japonskem če želiš kupiti avto moraš prodajalcu prinesti potrdilo, da si lastnik parkirnega mesta.
jugatneme
23. 04. 2026 14.32
Velja seveda za mesta.
Anion6anion
23. 04. 2026 14.31
Briga me kje bodo oni parkirali. Kdo bo plačal stroške referenduma? Stepanjci?
Senzor
23. 04. 2026 14.28
Bravo štepanjci, ste stopili županu na žulj, da bi vas obiral z parkirninami.
Ajoj23
23. 04. 2026 14.09
Naj naredijo en odlok ki bo določal koliko parkirišč na vsako stanovanje, ko bo več parkirišč zgrajenih bo manj prostora za bloke, zato se bo gradilo na drugih območjih in na koncu bo tudi manj gužve ker ne bo preveč gosto naseljeno
Zelena travica
23. 04. 2026 14.07
Vsi bi vs ezastonj,...zdej sploh ne bo nič zastonj več ......
ho?emVšolo
23. 04. 2026 13.44
Če imaš za avto je dovolilnica zamerljiv strošek, ki ti omogoča, da lahko kadarkoli parkiraš pred svojim blokom. Dejstvo je, da je (bo) tistim najemnikom, ki imajo več vozil na eno stanovanje, odklenkalo!!!
depos
23. 04. 2026 14.35
Problem je kee je veliko manj parkiriščm kot je stanovanj
jugatneme
23. 04. 2026 13.38
Očitno bi nekateri radi prišli do nečesa, za kar še niso plačali. Če je nekdo kupil/odkupil stanovanje v bloku še ni postal lastnik zemljišča katero v zemljiški knjigi ni zavedeno da spada k dotičnemu bloku. Morda bo potrebno urediti dokumentacijo in morda odkupiti parcelo. Zastonj bi marsikdo kaj rad dobil....
stoinena
23. 04. 2026 13.34
to naj pol velja za vsa slovenska mesta, za stalno prijavljene.
Tinika1
23. 04. 2026 13.19
regarega kvakkvak, u lublan ne more žvet usak hahahahhaahhaha boge regice
