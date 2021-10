Proti stigmatizaciji duševnega zdravja: Nisi okej? Povej naprej.

Desetletja zanemarjanj v Sloveniji so privedla od pomanjkljivega sistema skrbi za duševno zdravje, do strukturne stigme in prezrtih potreb po podpori in krepitvi duševnega zdravja, ki je ključna osnova družbenega razvoja. "Slovenijo pesti kadrovsko in programsko podhranjen sistem skrbi za duševno zdravje na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, neustrezna podpora osebam s težavami v duševnem zdravju na njihovem domu in v skupnosti, neustrezna podpora ranljivim družinam. Veliko pomanjkanje specialistov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in psihiatrov, zakonska neurejenost sistemskega financiranja specializacij iz klinične psihologije, zakonska neurejenost področja psihoterapije, nedopustno dolge čakalne dobe na prve preglede, slaba dostopnost do psihološke in psihoterapevtske pomoči, je le nekaj težav, s katerimi se soočamo v Sloveniji," so že ob ob svetovnem dnevu duševnega zdravja pred petimi dnevi opozorili na Nacionalnem institutu za javno zdravje (NIJZ).

Odločevalci so sicer v letu 2018 v državnem zboru sprejeli Nacionalni program duševnega zdravja 2018–2028, Program MIRA. Gre za prvi organiziran in celovit pristop k varovanju in krepitvi duševnega zdravja celotne populacije, k sistematični preventivi in k celoviti in povezani skrbi za osebe, ki že imajo težave v duševnem zdravju. "A žal v kratkem času ni mogoče zapolniti velike vrzeli. Trenutno smo, tudi zaradi posledic covidne epidemije, soočeni z dodatnim porastom težav v duševnem zdravju in s še bolj šepajočimi sistemi zdravstva, šolstva in sociale," je ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja med drugim izpostavila Jožica Maučec Zakotnik, pobudnica in začetnica Nacionalnega programa za duševno zdravje, Programa MIRA.

Nisi okej? Povej naprej

Na NIJZ so v boj proti stigmatizaciji duševnega zdravja stopili s prvo nacionalno kampanjo Nisi okej? Povej naprej. Pripravili so uvodno okroglo mizo, kjer so skupaj z drugimi deležniki iz različnih branž predstavili problematiko. Opažajo namreč, da so kljub večjemu ozaveščanju o duševnem zdravju stereotipi, predsodki in diskriminacija še vedno močno prisotni v slovenskem prostoru. Cilj kampanje je torej znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi ljudi k iskanju strokovne pomoči. Večinski delež pozornosti aktivnosti kampanje bo usmerjen v populacijo mladih, saj so trenutne razmere še posebej negativno vplivale na njihov vsakdan in s tem tudi na njihovo duševno zdravje. V manjšem obsegu bodo aktivnosti kampanje osredotočene tudi na splošno javnost in delodajalce.

Matej Vinko, specialist za javno duševno zdravje in vodja strokovne skupine za duševno zdravje na NIJZ, je ob začetku današnje okrogle mize opozoril, da je stigma o duševnem zdravju prisotna na več ravneh. Stigmatizirani so tako ljudje, ki živijo z duševno motnjo, kot je stigmatizirano tudi samo iskanje pomoči. "Če govorimo o duševnem zdravju, moramo razumeti, da je to vseživljenjski proces," je dejal. Po njegovem mnenju je treba ljudem zagotavljati največ podpore v zgodnjih letih življenja.