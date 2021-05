Proti večeru nov prehod hladne fronte z nevihtami, nalivi in sodro

Po včerajšnjem sončnem in prijetno toplem dnevu je severno stran Alp ponoči dosegla nova hladna fronta, ki se bo pozno popoldne spustila tudi nad naše kraje in nam že drugič v tem tednu prinesla precej pestro vremensko dogajanje. Tako lahko po krajšem premoru že danes spet pričakujemo nevihte in nalive s sodro, visokogorje pa bo dobilo novo zajetno snežno pošiljko.

Ob intenzivnih padavinah lahko danes pozno popoldne in zvečer na manjših območjih pride do hitrega porasta manjših rek in hudournikov, najprej v severnem delu države, nato pa postopno tudi drugod.

Nevihte najverjetnejše v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, najmanj dežja bo ob morju

Dopoldne bo večinoma sončno, sredi dneva pa se bo na severu pooblačilo in začele se bodo pojavljati padavine, ki bodo sprva le krajevnega značaja in omejene bolj kot ne le na hribovite predele, v drugem delu popoldneva pa se bodo okrepile in se zvečer, ko nas bo dosegla hladna fronta, razširile nad večji del države. Prehod fronte bo kar buren, saj bodo nastale tudi nevihte z nalivi in močnejšimi sunki vetra, na manjših območjih se lahko pojavi tudi drobna toča ali sodra. Nevihte bodo najprej nastale na Gorenjskem in Koroškem, od tod pa se bodo skupaj s hladno fronto pomikale proti jugovzhodu države.

Pred fronto bo najtopleje v južnih krajih, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija, drugod bodo temperature od 16 do 20 stopinj Celzija. Zvečer, ko bo zapihal okrepljen severni veter, se bo hitro ohladilo. Meja sneženja se bo ob intenzivnih padavinah za krajši čas lahko spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. V visokogorju bo zapadlo od 10 do 30 centimetrov snega.