Iz Italije proti Sloveniji potuje pas močnejših neviht, krajevno tudi nalivi in toča

Kot poroča Neurje.si, se je v okolici Padove takole razbesnelo močno neurje s silovitim nevihtnim pišem:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pas neviht se pomika proti zahodni Sloveniji, Tržaškemu zalivu ter Slovenski Istri, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Močnejša nevihta je nastala tudi na Dolenjskem in se pomika proti Novem mestu. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo. Vremenoslovci sicer večjih posebnosti ne pričakujejo. Zvečer se bo stanje umirilo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Plohe in nevihte tudi za vikend

Arso za soboto napoveduje soboto več oblačnosti, sončna obdobja so možna predvsem v južni in vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo plohe in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V nedeljo bo še nestanovitno in sveže, možne bodo še posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo čez dan zapihala burja. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta.

Radarska slika padavin FOTO: Arso icon-expand

Na portalu Neurje.si so že včeraj opozorili, da bomo na začetku meseca avgusta priča novi višinski dolini, ki bo prinesla hladnejši zrak in ob koncu tedna prečkala naše območje ter se pomaknila proti Sredozemlju in obalam Afrike. "Zaradi njenega premika po zahodni strani Alp lahko pričakujemo, da bo prihajajoči vikend znova prinesel spremenljive vremenske razmere. Krajevne padavine, plohe in nevihte bodo verjetno spet pogostejši pojav, kar nakazuje na dinamične vremenske pogoje v prihodnjih dneh."

Od četrtka dalje bo vreme bolj stabilno

Od naslednjega četrtka do sredine meseca nas čaka daljše obdobje stabilnega vremena, ki naj bi trajalo vsaj teden dni. Nad severozahodno Evropo, deloma tudi nad Srednjo Evropo, bo prevladoval anticiklon. Vremenske fronte se bodo zaradi tega večinoma pomikale prek Severne Evrope, kar bo našim krajem prineslo stabilne in suhe pogoje. "Temperature naj bi v tem obdobju postopno naraščale, kar pomeni, da nas čaka lep avgustovski teden s prijetnimi in toplimi oz. vročimi dnevi, primernimi za načrtovanje različnih zunanjih aktivnosti in uživanje v poletnem vremenu," so še zapisali na portalu.