Proti zamiku uvedbe enotne tobačne embalaže tudi v koordinaciji zdravniških organizacij

Koordinacijo zdravniških organizacij sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

V današnjem sporočilu za javnost so opozorili na škodljivost tobaka in z njim povezana tveganja za različne hude bolezni. V predlaganih spremembah vidijo veliko škodo za zdravje državljanov, zato sprejetju zakona ostro nasprotujejo. "Namesto tega odločevalce pozivamo k razmisleku in pripravi ukrepov, da bi se področje rabe tobaka še bolj striktno omejevalo," so zapisali.

Poslanci opozarjajo, da povečuje uporabo ponarejenih izdelkov

Skupina 38 poslancev, med njimi je velika večina koalicijskih, je namreč v parlamentarno obravnavno po skrajšanem postopku vložila predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Med drugim predlagajo preložitev uvedbe enotne embalaže z leta 2020 na leto 2023. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke.