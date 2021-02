Protikoronski ukrepi opravili z gripo

Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so še bistveno uspešnejši pri gripi, ki je bistveno manj nalezljiva kot koronavirus, pravijo na NIJZ.

"Okuženi z virusom gripe namreč brez posebnih ukrepov proti širjenju bolezni v povprečju prenese virus naprej na 1,5 osebe–virus pa se ne more več uspešno širiti, če se prenese na manj kot eno osebo," pojasnjujejo.

Ob tem dodajajo, da sezone obolenja dihal seveda še ni konec, zato cepljenje proti gripi še vedno ostaja priporočljivo.

Da je gripe letos malo, medtem ugotavljajo tudi drugod. V evropski regiji so potrdili primere v Rusiji, Azerbajdžanu, Srbiji in na Slovaškem, kjer pa so imeli zelo nizko intenziteto pojavnosti. Tudi v ZDA ni bilo povečanega pojavljanja gripe, so že pred časom navedli na NIJZ.

Ob tem so še dodali, da so tudi prilivi vzorcev za testiranje na gripo in respiratorne viruse manjši kot v preteklih sezonah, saj je zaradi epidemije covida-19 testiranje prvenstveno usmerjeno v novi koronavirus.