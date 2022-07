Protislovja 'populizma': med zmerljivko, konceptom in politično emancipacijo

Obstaja veliko različnih definicij populizma – populizem je opredeljen kot politično gibanje, diskurz, največkrat pa kot ideologija, ki naslavlja problem, ki nastane zaradi neskladja med volilno podporo ljudstva in delovanjem političnih elit, ki niso v skladu z željami, interesi in potrebami navadnih ljudi. Pri vseh različnih definicijah je v ospredju antagonistični odnos med elito in navadnim ljudstvom in delitev na nas in njih. Elita je vedno dojeta kot skorumpirana, ljudstvo pa kot neka abstraktna enotna entiteta, pri čemer naj bi ravno populisti sebe predstavljali kot edine prave predstavnike tega abstraktnega ljudstva. V tem kontekstu se označevalce, kot so populizem, populist, populistična stranka/gibanje, v evropskem in severnoameriškem kontekstu, uporablja kot nekaj slabega in zelo pogosto služijo za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Še več, populizem se v tem kontekstu razume kot negativen politični pojav, ki temelji na nekem zavajanju in bodisi oblikovanju bodisi usmerjanju nezadovoljstva med ljudmi za doseganje partikularnih interesov.

Takšno negativno dojemanje populizma, ki je prevladujoče v javnosti in tudi v akademski sferi, je v nasprotju z izvirnim razumevanjem populizma, pa tudi s političnim pomenom populizma. Prvo politično gibanje, ki je bilo označeno kot populistično, je bilo v ZDA. Po državljanski vojni so se namreč pojavile specifične politične in gospodarske okoliščine, ki so le še okrepile ločnico med severom in jugom. V tem kontekstu so južni kmetje čutili, da so izkoriščeni in so prek političnega delovanja poskušali doseči spremembe. Začelo se je z gibanjema – v obliki teksaške in kasneje kmečke zveze. Leta 1892 pa se je to politično gibanje utrdilo v obliki Ljudske stranke (People's party) in je dodobra zamajalo dvostrankarski politični sistem v ZDA. To je bilo specifično ljudsko gibanje in stranka, ki so jo oblikovali in organizirali kmetje sami, brez jasnega močnega voditelja, kar je danes kvalificirano kot eden od elementov populistične politike. Predsedniški kandidati so dobili zelo lepo število glasov, vendar je zgodba populističnega gibanja, ki se je politično institucionaliziralo v podobi Ljudske stranke, kmalu izgubila naboj. V tem smislu je populizem označeval predvsem poskus emancipacije in zmanjšanje ekonomskega izkoriščanja.

Po prvi svetovni vojni se je beseda populizem postopoma izgubila, saj so bile razmere veliko bolj napete kot pred tem, vzpon nacizma in fašizma pa je v ospredje pripeljal nove koncepte. Šele po drugi svetovni vojni začne znova naraščati zanimanje glede populizma (v ZDA v eri McCarthy-ja), v Evropi pa se pravi preporod ukvarjanja s populizmom zgodi z znamenito konferenco na LSE v Londonu leta 1967. Toda velika večina evropskega in ameriškega ukvarjanja s populizmom je bila usmerjena k preučevanju populizma drugod – predvsem v Latinski Ameriki. Šele v 90. letih, ko se je zdelo, da imamo konec zgodovine, in da je liberalna demokracija edina pot v svetu, se začnejo pojavljati študije v Evropi, ki kakršno koli odstopanje – bodisi v desno bodisi v levo – od kapitalističnega statusa quo začnejo analizirati kot populizem. Šele nemožnost razumevanja protislovij liberalnih demokracij in nasprotovanja liberalnemu redu je ustvarila pogoje za razširitev uporabe koncepta populizma na Zahodu, pri čemer mainstream mediji in raziskovalci na seznam populistov uvrščajo izjemno heterogene politične stranke in gibanja, tako po vsebini kot po formi – od ekstremne desnice do radikalne levice.