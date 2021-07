Enodnevni preobrat: protitočna zaščita za S5-DBS znova dovoljena

Protitočna zaščita z mariborskega letališča zadnja leta ni imela potrebnih dovoljenj, s katerimi bi lahko izvajala to delo. Samo letalo je bilo certificirano, varno, a dodana oprema in operacije, za katere so želeli leteti, niso bili, oziroma niso imeli dokumentacije. "Zrakoplovu, ki opravlja dela obrambe proti toči, je bilo od agencije plovnost podaljšana zadnjič v letu 2014. V zapisih iz takratnega obdobja ni bilo najdene ugotovitve, da bi imeli vgrajeno kakršno koli neodobreno opremo. Morda v času nadzora ni bila vgrajena na letalo in kot taka neopažena," so dejali v agenciji in dodajajo, da je letalu od leta 2014 plovnost (dovoljenje) podaljševala organizacija za vodenje stalne plovnosti. Slednje gre bolj na zaupanje, a dejstvo je, da letalo ni imelo ustreznih dovoljenj.

Januarja so v agenciji opravili nadzor Letalskega centra Maribor, specifično letala Cessna TU206B, z registrsko oznako S5-DBS, da bi preverili skladnost, in ugotovili, da nima dokumentov. "Operater tudi nima dokazila, da je bila taka sprememba odobrena pred letom 2003," so še zapisali. Mariborčani so dejali, da so letalo registrirali še v času prejšnje države in da so dokumenti zgoreli v Beogradu. Kljub vsemu povedanemu je dejstvo, da so protitočno obrambo izvajali ves ta čas, zgrešili so jih nadzori agencije, kot tudi strinjanje inšpektorjev, da je vse v redu.