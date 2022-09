Protokol hrambe denarja pacientov: popis s pričami, nato pa odklenjeni sefi?

Na naša dodatna vprašanja o ravnanju z denarjem, ki ga pacienti prinesejo s seboj v bolnišnico, so v UKC Maribor pojasnili, da gotovino, v skladu z internimi navodili zaposlenim v zavodu, po popisu hranijo v sefu ali pa jo imajo pacienti pri sebi in zanjo tudi sami odgovarjajo, kar potrdijo s podpisom. V primeru, da je pacient v stanju, da tega ne more storiti, popiše gotovino ekipa, ki je sprejela pacienta. Trenutno imajo 59 sefov.

A to, kot kaže, ni osamljen primer. Po naših neuradnih informacijah se v UKC Maribor zgodi več takšnih kraj na teden, poleg denarja pa izginjajo tudi zlatnina, telefoni in drugi vrednostni predmeti. Med osebjem naj bi veljal tihi dogovor, da se kraj ne prijavlja.

Informacijo smo preverili v UKC Maribor, kjer pravijo, da zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ne želijo govoriti o višini zneska. So nam pa potrdili, da so v torek, 6. septembra, policiji podali prijavo v zvezi s krajo denarja.

Mariborski policisti preiskujejo dve kaznivi dejanji velike tatvine v prostorih UKC Maribor, ki sta bili naznanjeni v torek, 6. septembra. Neuradno je nekdo iz sefa na covidnem oddelku ukradel 6000 evrov, od tega 3800 evrov, ki jih je tam shranil 83-letnik za pogreb, če se iz bolnišnice več ne bi vrnil, kar se je potem tudi zgodilo. Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi se tatvina razkrila, ko je šel tehnik preverit denar nekega drugega pacienta, a je ugotovil, da v sefu ni ne tega denarja in ne denarja pokojnika.

Naš vir znotraj UKC nam je povedal, da osebje pacientom sicer že vnaprej naroči, naj s seboj v bolnišnico ne nosijo večjih količin denarja, prav tako držijo informacije o popisovanju – pri tem poskrbijo celo za to, da sta ob popisu prisotni dve priči –, a vse skupaj ne pomeni kaj dosti, saj so sefi na oddelkih povečini odklenjeni, kar pomeni, da do njih lahko dostopa marsikdo.

Na vprašanje, ali to drži, nam v UKC Maribor niso odgovorili. Prav tako nam niso posredovali podatka o tem, koliko prijav kraj sicer obravnavajo in kaj nameravajo storiti v prihodnje, da jih bodo preprečili.

UKC Ljubljana: Kraje uspešno preganjamo in rešujemo

Z vprašanji, kako skrbijo za denar oz. vredne predmete pacientov, smo se obrnili tudi na UKC Ljubljana. Tudi pri nas prihaja do kraj, priznavajo, ki pa jih s pomočjo Policije in videonadzornih sistemov uspešno preganjajo in rešujejo.

Kot so pojasnili, protokole sprejema pacientov urejajo interni akti in navodila, ki poleg ostalega vsebujejo tudi elemente popisa osebnih predmetov pacienta. "Ko (če) pacient obvesti osebje, da ima pri sebi vredne predmete, gotovino ipd., predmete popišejo ob sprejemu. Bodisi že reševalci v reševalnem vozilu bodisi ob sprejemu na urgenci oz. oddelku," so pojasnili.

Vredne predmete hranijo v oddelčnem trezorju, do katerega imajo dostop za to pooblaščene osebe.

Ob smrti pacienta predmete prevzamejo svojci. Če tega ne želijo, jih predajo pristojnemu Centru za socialno delo ali domu starejših občanov, kjer je pacient nazadnje bival.