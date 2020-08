Protokol za covid-19 v domovih sredi septembra? 'Virus se ne meni za pravne podlage'

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je po današnjem srečanju izrazil zadovoljstvo, da je sestanek potekal v polni sestavi. "Našli smo veliko rešitev, ki so v dobro stanovalcev in zaposlenih," je poudaril na novinarski konferenci po srečanju.

Poleg ministrstva in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so se sestanka med drugim udeležili tudi predstavniki skupnosti centrov za usposabljanje, varstveno-delovnih centrov in izvajalci pomoči na domu.

Predsednica skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić Poljšakje pojasnila, da so že na torkovem srečanju s strokovno vladno skupino opredelili ključne strokovne elemente, ki so dotlej preprečevali sodelovanje. To so predstavili tudi na današnjem sestanku in Lekić Poljšakova verjame, da bodo na tej podlagi našli skupne rešitve, ki bodo vsem v korist.

"Želeli bi si, da bi sistemsko uredili obravnavo starejših uporabnikov iz vseh socialnovarstvenih zavodov," je povedala. Ena od možnosti je namestitev okuženih v negovalne bolnišnice, ki so že predvidene.