Protokolarna darila: potica, faksimile Zdravljice in pametna steklenička

Med protokolarnimi darili slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki jih bodo podarili voditeljem držav članic in institucij EU ter drugim gostom, so tudi faksimile Prešernove Zdravljice, manšetni gumbi z motivom panterja ter pametne stekleničke. Kot so zapisali na spletni strani predsedovanja, protokolarna in promocijska darila odražajo izhodišča slovenskega predsedovanja.

Najvišje protokolarno darilo je faksimile Zdravljice, ki ga bodo prejele predsednice in predsedniki držav in vlad ter institucij EU. Faksimile je preveden v 24 uradnih jezikov EU. "Darilo tako poudarja zavezanost slovenskega predsedovanja k spoštovanju vrednot evropskega povezovanja," piše na spletni strani. Slovenija bo visokim političnim predstavnicam in predstavnikom poklonila rute in kravate. Predsednice bodo poleg rute prejele še pametno stekleničko EQUA, ki s svetlobnimi opomniki opozarja na redno pitje vode in v povezavi z mobilno aplikacijo meri dnevno količino popite vode. Pametna steklenička EQUA je trajnostna in na letni ravni zamenja 217 plastenk za enkratno uporabo.

icon-expand potica FOTO: Dreamstime

Predsedniki bodo poleg kravate prejeli manšetne gumbe z motivom panterja. "Gre za motiv panterja iz grbov plemiških rodbin na Slovenskem" iz 12. in 13. stoletja, so zapisali na spletni strani predsedovanja. Prav manšetni gumbi z motivom panterja so v pred tedni dvignili precej prahu, saj po mnenju večine zgodovinarjev nimajo veliko skupnega s Slovenijo, čeprav se v zadnjih desetletjih pojavlja v emblemih vodstvenih struktur Slovenske vojske in Policije. Za teorijo o t.i. karantanskem panterju je zaslužen pokojni ekonomist Jožko Šavl, ki je trdil, da simbol panterja izvira iz časov rimske province Norik.

Med promocijskimi darili za goste pa so gastronomski paketi, sestavljeni iz pristnih slovenskih gastronomskih izdelkov, knjige s slovenskimi tradicionalnimi recepti in potica. Na spletni strani so predstavljena tudi partnerska podjetja predsedovanja. Glavni partner je podjetje Radeče papir nova, ki je zagotovilo papirno galanterijo slovenskega predsedovanja in tisk darilne knjige receptov. Med partnerji pa so še proizvajalec pijač Dana, proizvajalec piva iz ajde Dr. Orel, Inštitut za celulozo in papir, tehnološki podjetji Biokoda in Cifra komunikacijski sistemi ter oblikovalka glinenih izdelkov Polona Zajc.