Protokolarna Vila Bled Slovencem s turističnimi boni odpira vrata v prestiž

Si bi želeli prenočiti tam, kjer so nekoč poletja preživljali Karadžordževići, pozneje pa Josip Broz Tito? Samo peščica Slovencev si je v preteklosti lahko privoščila bivanje v Vili Bled, ki je najprestižnejši protokolarni objekt na Bledu. A tujih gostov, od katerih so bili v vili do zdaj odvisni, danes skorajda ni. V Javnem gospodarskem zavodu Brdo, ki z vilo upravlja, so se zato odločili, da bodo z možnostjo unovčenja turističnih bonov zdaj odprli vrata v prestiž marsikateremu Slovencu.