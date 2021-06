Provokacija: v Državnem svetu poziral s podobo Leona Rupnika

Leon Rupnik se je v slovensko zgodovino zapisal kot tisti domobranski general, ki je leta 1944, ko se je že napovedoval nemški poraz na stadionu za Bežigradom z dvignjeno desnico prisegel tretjemu rajhu in Adolfu Hitlerju. " Prisegam pri Vsemogočnem Bogu, da bom zvest, hraber in svojim nadrejenim pokoren, da bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, SS četami in policijo, proti banditom in komunizmu, kakor tudi njegovim zaveznikom svoje dolžnosti vestno izpolnjeval za svojo slovensko domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje. Tako mi Bog pomagaj ," se je glasila prisega, ki so jo pozneje poskušali njegovi zagovorniki relativizirati, češ da je izbral manjše zlo in da pravzaprav ni prisegel Hitlerju. A dejstva govorijo drugače - prisegli so na Hitlerjev rojstni dan, v prisegi omenili "vodjo velike Nemčije" in v govoru prej jasno povedali, komu prisegajo.

Ob jasni provokaciji, ki naj bi na noge dvignila levi del slovenskega političnega telesa, je na mestu vprašanje, kdo je Erneclu omogočil dostop do dvorane in ali je bil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca o tem obveščen. Za komentar smo ga že prosili, odgovor še čakamo. Sicer pa je bil Ernecl včeraj v Državnem zboru na obisku pri predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču , ki se je na objavo odzval kratko in jedrnato: " Mislim da gre zgolj za bedasto provokacijo in iskanje pozornosti. Eni s Che Guevaro in rdečo zvezdo drugi z Rupnikom. Oboje je bedasto. "

Rupnikovo sodelovanje z okupatorjem, naprej italijanskim in nato nemškim, ima sicer korenine že v prvih letih vojne, mednarodno priznana jugoslovanska vlada v izgnanstvu pa mu je zato tudi odvzela generalski čin. Z italijanskim okupatorjem je začel intenzivno sodelovati že leta 1942 in mu tudi predložil načrt za vojaško sodelovanje posebnih slovenskih enot proti narodnoosvobodilnemu gibanju, predvsem proti Komunistični partiji. V komunizmu je videl večje zlo od nacizma in fašizma, kot antisemit pa je tudi preganjal slovenske Jude.

Leon Rupnik je bil le marioneta v rokah Nemcev, formalni poveljnik domobrancev je postal šele proti koncu vojne, ko je bil razplet že jasen. Kljub temu je postal in ostal osrednji simbol narodnega izdajstva in kolaboracije in s tem eden bolj osovraženih likov v slovenski novejši zgodovini. Po vojni so spoznali za krivega izdaje in sodelovanja z okupatorjem in ga 4. septembra 1946 usmrtili.

Njegov primer se je pred kratkim spet znašel na sodišču. Vrhovno sodišče je januarja lani ugodilo zahtevi enega od Rupnikovih potomcev po varstvu zakonitosti in pravnomočno sodbo razveljavilo v delu, ki se nanaša na Rupnika, ter zadevo vrnilo v odločanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Slednje je nato sprejelo sklep o ustavitvi postopka zoper Rupnika, saj je sodnik Martin Jančar, ki je obravnaval primer, odločil, da mrtve osebe ni mogoče spoznati za kazensko odgovorne. Jančar je še opozoril, da bi bilo sodišče v primeru ponovnega izreka kazni postavljeno v absurdni položaj, če bi Rupniku, ki je bil že spoznan za krivega in usmrčen, dosodilo milejšo sankcijo, saj enake ne more izreči. Pristojna tožilka ljubljanskega tožilstva je zoper sklep vložila pritožbo.