Pršut, pedoči, tartufi, vino in vse ostalo, kar paše k Istri

Ste ljubitelj kulinarike Istre? Potem ne smete zamuditi prvega Altroke Istra Gourmet Festivala, ki se bo zgodil ta četrtek v Kopru.

Na dogodku bodo sodelovali gostinci in drugi ponudniki lokalnih dobrot iz slovenske Istre, ki bodo na stojnicah ponujali domače jedi, kot so pedoči oziroma školjke klapavice, fuži oziroma istrske testenine s tartufi, pršut, domači štruklji in druge jedi, ki so značilne za Istro.

Med ponudniki pa boste lahko srečali tudi različne vinske kleti iz slovenske Istre, ki bodo obiskovalce razvajale z odličnimi vini, med katerimi ne bosta manjkala avtohtoni sorti refošk in malvazija, ki se odlično podata k istrskim jedem. Na svoj račun pa boste prišli tudi ljubitelji piva in drugih pijač, pa tudi vsi ljubitelji sladkega. In to istrskega seveda.