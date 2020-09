Prusnik v težavah: postavljal bo veteranski rekord in zbiral donacije za poplačilo dolga

V petek, 18. septembra, bo v Tivoliju derbi za naslov hokejskega pokalnega prvaka Slovenije med Jesenicami in Olimpijo. A letošnji derbi bo drugačen. Hkrati s tekmo se bo odvijal še en dogodek, v katerem bo v glavni vlogi nastopal bivši slovenski in jugoslovanski hokejist Darko Prusnik.

65-letnik se je namreč znašel v hudi finančni stiski. Kot je pojasnil Grega Podrekar s Hokej TV, se je Darko nanje obrnil po pomoč. "Darko je človek z velikim srcem in zelo majhnim srcem za podjetništvo, zato je tako kot je," je povedal in pojasnil, da so v 'tistih' časih od športnikov zahtevali naj odprejo s.p.. "Nihče pa se ni dovolj odgovorno obnašal do teh s.p.-jev in tako so ostali prispevki neplačani," je povedal Podrekar. Tudi Darko kdaj, ko ni prejel plačila, prispevkov ni plačal, ni pa vedel, kaj to potegne za seboj. "Ta situacija ga je pahnila v to, kjer je zdaj in ta saga se vleče že nekaj let," je dodal Podrekar.

Darko je sicer vmes dobil tožbo proti originalnemu klubu HK Jesenice, ampak ker nimajo denarja, ki bi ga lahko izterjali od kluba, je ostal brez poplačila. Furs pa, glede na to, da je Prusnik tudi sam izdajal račune, želi poplačilo dolgov, je pojasnil Podrekar. Do zdaj se je nabralo že okoli 20.000 evrov dolga, zato je Prusnik junija prosil za odlok plačila, kar so mu odobrili, a le do 12. oktobra. Če do tega časa dolga ne bo poplačal, mu bodo vzeli hišo.

"Darko je zaradi te situacije vmes tudi zbolel, prav tako njegova žena, zaradi katere sta zaradi vsega stresa šla tudi narazen, čeprav še vedno živita v isti hiši," pojasnjuje Podrekar. Če bo prišlo do licitacije hiše, bo streho nad glavo izgubila tudi žena, kljub temu, da je lastnica polovice hiše, kar pa ni zemljiškoknjižno urejeno.