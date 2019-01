Kako je virtualni svet osvajala prva dama slovenskega interneta

Se še spomnite časov, ko smo piškote spekli ali kupili v trgovini, mreže so uporabljali ribiči, pred virusi pa so nas varovala zdravila? Ti izrazi imajo tudi drugačne pomene. Internet je tako spremenil svet, da se težko zavedamo, da ga imamo šele 27 let. Da je prišel v Slovenijo, ima veliko zaslug Borka Jerman Blažič, prva dama slovenskega interneta, ki je v knjigi razkrila, kako je bil virtualni svet osvojen.